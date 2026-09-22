Celia Molina 22 SEP 2026 - 11:46h.

La cantante ha protagonizado un anuncio de depilación lleno de indirectas a su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh en 2024

Leire Martínez rompe a llorar en pleno concierto tras el regreso de La Oreja de Van Gogh: "Pensaba que no me iba a afectar"

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Tras su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh, grupo del que fue vocalista durante 17 largos años, Leire Martínez ha sabido reinventarse a sí misma. Ella dejó muy claro que no había firmado ni estaba de acuerdo con el comunicado que habían lanzado sus compañeros para informar de su separación, tiempo antes de que supiéramos que Amaia Montero, finalmente, volvía a ponerse al frente de la banda.

Los músicos alegaron que Leire y ellos no entendían su trabajo del mismo modo pero, la cantante, a través de sus declaraciones y sus canciones posteriores, ha aclarado, sin denostar a su compañera de profesión, que esa no fue la razón de su despido. Muy pronto, comenzó su carrera en solitario, publicando 'Mi nombre', un tema catarsis en el que hablaba de "sustitutas" y reivindicaba su propia identidad.

Recientemente, ha lanzado 'Cabeza de ratón', una canción ligada al refrán 'Más vale ser cabeza de ratón que cola de león', una frase que significa que es mejor ser un líder, aunque sea en un proyecto pequeño o subordinado. Y, ahora, con mucho humor, Leire ha protagonizado una campaña publicitaria de depilación llena de dardos a su antiguo grupo y a su nueva vida como artista en solitario:

De la portada de 'LODVG' a las rosas rojas muertas

"Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre. A veces, no tienes claro como empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera. Tú solita y sin más manos. Al final, se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibes resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre", dice Martínez en el spot, antes de coger de una estantería una máquina de luz pulsada. "¿De qué os pensabais que estaba hablando?", añade después, con sorna.

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Al texto hay que añadirle otros significativos detalles como la similitud del primer plano del anuncio, en el que Leire sale tumbada en una cama de sábanas blancas junto a un vaso, con una margarita dentro, posado en la mesilla, con la portada de 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida'. La escena es exactamente igual, a falta de la fotografía que había al lado del vaso en la portada del disco, en la que aparecían también los compañeros del grupo.

Durante su speech sobre la libertad, Leire se levanta de la cama y cambia un jarrón de rosas rojas muertas, que bien podrían aludir a la mítica canción de 'La Oreja', y las sustituye por otras blancas y frescas. Un spot lleno de humor que la cantante aceptó a protagonizar porque "en la vida no hay nada mejor que reírse de uno mismo" y porque "su trayectoria es mucho más que los años que estuvo en el grupo", según sus últimas declaraciones al respecto.