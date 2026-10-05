telecinco.es 05 OCT 2026 - 13:34h.

Paco León será el encargado de cerrar esta edición de ‘Cangrejos Albinos’ el próximo 14 de noviembre en los Jameos del Agua de Lanzarote

‘La comedia como bisturí’ será una conversación con Ángeles Blanco sobre el humor como herramienta para contar verdades y abordar la realidad

Las entradas para asistir al encuentro ya están disponibles y toda la recaudación se destinará íntegramente a una entidad sin ánimo de lucro

Compartir







El actor, director, productor y guionista protagonizará el próximo encuentro del ciclo el 14 de noviembre en los Jameos del Agua de Lanzarote

‘La comedia como bisturí’ será el título de una conversación en la que Paco León reflexionará sobre el humor como herramienta para contar verdades, generar emoción y asumir riesgos creativos

El ciclo de ‘Cangrejos Albinos’ encara su recta final con un nuevo encuentro protagonizado por una de las figuras más reconocidas del cine, la televisión y el teatro español. Paco León será el encargado de cerrar esta edición con una charla titulada ‘La comedia como bisturí’, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Jameos del Agua, en Lanzarote.

Los encuentros de ‘Cangrejos Albinos’, impulsados por los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) y presentados por Ángeles Blanco, reúnen a personalidades de diferentes ámbitos en conversaciones cercanas en las que compartir experiencias, reflexiones y diferentes formas de entender la creatividad y la vida.

Paco León, próximo protagonista de ‘Cangrejos Albinos’

Tras el paso por el ciclo de figuras como Gemma Mengual, Ángel León, Iñaki Gabilondo, Elsa Punset, Luz Casal, Quique Dacosta y Carolina Marín, Paco León será el encargado de poner el broche final a esta edición.

Actor, director, productor y guionista, Paco León cuenta con una trayectoria que abarca el cine, la televisión y el teatro. Formado en el Centro Andaluz de Teatro de Sevilla, alcanzó gran popularidad gracias a programas como Homozapping y, especialmente, a su papel en ‘Aída’, por el que recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Premio Ondas, dos TP de Oro y tres Fotogramas de Plata.

Su carrera también se ha desarrollado detrás de las cámaras. Debutó como director con ‘Carmina o revienta’, película por la que fue nominado al Goya como director novel, y posteriormente dirigió Carmina y Amén y Kiki, el amor se hace. En televisión, creó, dirigió, produjo y protagonizó ‘Arde Madrid’, una de sus obras más reconocidas. En los últimos años ha seguido combinando interpretación y dirección y, a comienzos de 2026, estrenó ‘Aída y vuelta’, su quinta película como director.

PUEDE INTERESARTE Vuelve Cangrejos Albinos: una esperada segunda edición llena de novedades

‘La comedia como bisturí’

Reírse para contar verdades, crear sin pedir permiso. Bajo esta premisa, Paco León llegará a los Jameos del Agua para conversar con Ángeles Blanco sobre el papel del humor y su capacidad para diseccionar la realidad, generar emoción y abordar temas complejos.

Una conversación sobre creatividad, libertad y la capacidad de la comedia para ir más allá de la risa, en un entorno tan singular como los Jameos del Agua.

¿Quieres asistir a la charla de Paco León?

El encuentro tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas en el Auditorio Jameos del Agua de Lanzarote. Las plazas son limitadas, por lo que ya puedes comprar tu entrada para asistir en directo a la última charla de esta edición de ‘Cangrejos Albinos’.

Compra aquí tu entrada para ‘Cangrejos Albinos’

Además, la asistencia a estas charlas tiene un componente solidario. Toda la recaudación obtenida con las entradas se destina íntegramente a una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por un futuro mejor en las islas.

Una oportunidad para disfrutar de una conversación con Paco León, conocer su particular forma de entender la comedia y despedir esta edición de ‘Cangrejos Albinos’ en uno de los espacios más especiales de Lanzarote.