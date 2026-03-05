Vuelve Cangrejos Albinos: una esperada segunda edición llena de novedades

telecinco.es 05 MAR 2026 - 16:28h.

El ciclo refuerza su compromiso social destinando la recaudación de sus entradas a proyectos locales elegidos por votación del propio público

Luz Casal inaugura el 21 de marzo una nueva temporada que traerá a Jameos del Agua a referentes como Quique Dacosta, Carolina Marín y Paco León

Tras el éxito de la primera edición, que reunió rostros tan reconocidos como Gemma Mengual, Ángel León, Iñaki Gabilondo o Elsa Punset, el auditorio de Jameos del Agua inaugura una nueva edición del ciclo de encuentros Cangrejos Albinos con muchas novedades y un compromiso social.

Esta segunda entrega reunirá a referentes indiscutibles de la gastronomía, el deporte de élite y las artes audiovisuales para profundizar en sus trayectorias y procesos creativos.

Una segunda edición de altura entre fogones, canchas y escenarios

La encargada de inaugurar esta nueva edición será la cantante Luz Casal, una de las voces más reconocidas de la música contemporánea española. La cantante conversará con Ángeles Blanco el próximo 21 de marzo en una charla íntima titulada “La voz que atraviesa décadas”, donde hablarán de su trayectoria profesional, su relación con la música y las decisiones y aprendizajes acumulados tras décadas sobre los escenarios.

Esta nueva edición, trae, además, tres rostros más que completan la programación de este ciclo de charlas. El 2 de mayo Quique Dacosta, chef español con tres estrellas Michelin y uno de os chefs más prestigiosos del mundo, explorará cómo el paisaje y la identidad se fusionan en la alta cocina en un diálogo titulado “Cocinar el territorio”.

El 26 de septiembre en “Ganar por dentro” la campeona olímpica y leyenda del bádminton Carolina Marín, compartirá las claves de su éxito más allá de la técnica. Una charla centrada en la fortaleza mental, la disciplina férrea y esa capacidad de superación constante que define a los deportistas de primer nivel.

Y el encargado de cerrar este ciclo de charlas será el actor y director Paco León. “La comedia como bisturí” será el título del broche de oro de este ciclo de charlas que tendrá lugar el 14 de noviembre. En plena actualidad por su último proyecto cinematográfico, Aída y vuelta, el creador analizará el humor como una herramienta de precisión capaz de diseccionar la realidad, generar emoción y asumir riesgos narrativos.

Calendario de encuentros 2026

21 de marzo | Luz Casal: “La voz que atraviesa décadas”

2 de mayo | Quique Dacosta: “Cocinar el territorio”

26 de septiembre | Carolina Marín: “Ganar por dentro”

14 de noviembre | Paco León: “La comedia como bisturí”

Todas las sesiones comenzarán a las 20:00 horas

Compromiso y Acción: La vertiente solidaria de Cangrejos Albinos 2026

Esta segunda edición de Cangrejos Albinos pretende generar también un impacto positivo directo en nuestro entorno. Por ello el ciclo refuerza su identidad social con una propuesta donde el público es el verdadero protagonista del cambio.

Por un precio simbólico de 10 euros, los asistentes no solo aseguran su plaza en estos encuentros exclusivos, sino que contribuyen a una causa mayor. La recaudación íntegra se destinará a proyectos sociales en Lanzarote o La Graciosa, enfocados en áreas críticas como:

La inclusión social y la igualdad de oportunidades.

La mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables.

La educación ambiental y la preservación de nuestro patrimonio natural.

Tú decides el destino de los fondos

En un ejercicio de total transparencia y participación ciudadana, la organización ha decidido que sea el propio público quien elija el proyecto beneficiario. Al finalizar el ciclo, los asistentes podrán votar mediante una encuesta entre las distintas propuestas presentadas, asegurando que la decisión final refleje la voluntad de la comunidad.

Además, para aquellos que no puedan acudir, pero deseen sumar su granito de arena, se está valorando la creación de una "Fila Cero", permitiendo donaciones directas a la causa.

Las entradas ya están disponibles en cangrejosalbinos.com . No pierdas la oportunidad de formar parte de este diálogo transformador en un entorno inigualable.