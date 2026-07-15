El chef de tres estrellas Michelin ha sido el último invitado de 'Cangrejos Albinos', un ciclo de entrevistas, conversaciones y reflexiones con destacados personajes de la cultura española que tiene lugar en Lanzarote

Vuelve Cangrejos Albinos: una esperada segunda edición llena de novedades

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El chef Quique Dacosta ha sido el último invitado de 'Cangrejos Albinos', el espacio de entrevistas y conversaciones culturales que, desde el pasado año, tiene lugar en la isla de Lanzarote, aunque esta vez, el encuentro se ha celebrado en la Casa del Campesino, y no en Jameos del Agua como en las pasadas ediciones.

Con tres estrellas Michelin y conocido como uno de los cocineros más prestigiosos del mundo, su presencia en el programa ha llegado en un momento especialmente significativo de su carrera: tras la presentación de OCTAVO, el menú de temporada de Quique Dacosta Restaurante, en Denia.

Se trata de una propuesta con la que el chef valenciano profundiza en una idea que lleva años defendiendo: la cocina como una de las grandes bellas artes de nuestro tiempo y que ha presentado en esta charla bajo el lema "Cocinar el territorio".

OCTAVO, más que un menú

Hablar de Dacosta es hacerlo de una de las figuras más influyentes de la gastronomía actual. Nacido en Extremadura y afincado desde joven en la Comunidad Valenciana, ha construido un universo culinario propio que le ha valido tres estrellas Michelin, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el reconocimiento internacional de listas como The World's 50 Best Restaurants.

Su restaurante de Denia ha llegado a situarse entre los mejores de Europa y del mundo, y su trabajo ha trascendido el ámbito gastronómico para dialogar con la arquitectura, la música, el cine o la literatura.

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Con OCTAVO, Dacosta no solo ha presentado una nueva secuencia de platos. El chef define esta temporada como una "nueva mirada a la cocina como expresión artística única", un proyecto que ha nacido de emociones, recuerdos y reflexiones personales. "Estoy aquí para comunicarme desde mi lenguaje más próximo y natural, que es la cocina", explicaba el cocinero.

En este sentido, tal y como asevera Dacosta en 'Cangrejos Albinos', "OCTAVO nace fruto de lo que soy. No hay una imposición ni una intención que sea salir del tiesto ni hacer algo que no forme parte de lo que vengo haciendo como cocinero, sino que hace una reflexión de cuál es mi medio de expresión natural, que es la cocina. Para mí la cocina es mi lugar natural, donde empecé con 14 años, y dentro del contexto de un restaurante, que es donde se desarrolla mi trabajo, intento generar una relación o comunicación, que se puede dar o no, con los comensales que se sientan en mi mesa".

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La idea central del menú es que la cocina posee un lenguaje propio capaz de emocionar, provocar pensamiento y generar experiencias comparables a las de cualquier disciplina artística. De ahí el nombre: tras las siete bellas artes clásicas, Dacosta reivindica la gastronomía como una posible 'octava' arte.

"Las otras bellas artes consolidadas interpelan y entienden al mismo tiempo que lo que sucede en nuestras mesas lo que cambia son las materias y el soporte, pero que hablamos de las mismas cosas", traslada en el espacio.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su dimensión conceptual y legal. La campaña desarrollada junto a Leo Burnett, Piel Creative Studio y Attic Films ha reinterpretado siete platos icónicos de Dacosta a través de siete disciplinas artísticas distintas. El objetivo es inédito: registrar esas reinterpretaciones como obras y abrir el debate sobre la protección de los derechos de autor en la cocina.

Para Dacosta, esta iniciativa representa el respeto mutuo entre creadores de diferentes ámbitos. Pintores, músicos, escultores, escritores o cineastas han reconocido públicamente que algunos de sus platos les han despertado emociones, y esa conexión es el corazón de OCTAVO.

¿Cómo es la experiencia en la mesa?

El menú se desarrolla como un relato para que el protagonismo recaiga en la experiencia emocional. Intervienen la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto, además de la imaginación de quien se sienta a la mesa. Esa participación activa del comensal es, según el chef, lo que convierte la comida en una auténtica experiencia artística.

Aunque el restaurante renueva y adapta sus platos según la temporada y la disponibilidad del producto, OCTAVO recupera y dialoga con algunas de las creaciones históricas más representativas del universo Dacosta: composiciones marinas vinculadas al paisaje mediterráneo, juegos de texturas, elaboraciones que desafían la percepción visual y pases concebidos casi como pequeñas esculturas efímeras.

La primera presentación tuvo lugar en Deessa, el restaurante de Quique Dacosta en Madrid, coincidiendo con ARCO. Allí, artistas y creadores de distintos ámbitos pudieron vivir el menú como una experiencia transversal. Entre los asistentes figuraron nombres como Vicente Amigo, Rosa Montero, Ramón Esteve, Paula Anta o Javier Gomá.

También han mostrado públicamente su vínculo con la obra del chef figuras como Alejandro Sanz, James Rhodes, Isabel Coixet, Manolo Valdés o Paula Bonet, todos ellos citados por el propio Dacosta como ejemplos de cómo la gastronomía puede inspirar a otras disciplinas.

Próximos invitados a 'Cangrejos albinos' y cómo conseguir las entradas

El ciclo 'Cangrejos Albinos' continuará el 26 de septiembre. En una charla titulada 'Ganar por dentro', la campeona olímpica y leyenda del bádminton Carolina Marín, compartirá las claves de su éxito más allá de la técnica. Una conversación que estará centrada en la fortaleza mental, la disciplina férrea y esa capacidad de superación constante que define a los deportistas de primer nivel.

Finalmente, el encargado de cerrar este ciclo será el actor y director Paco León. 'La comedia como bisturí' será el título del broche de oro de este ciclo de charlas que tendrá lugar el 14 de noviembre.

Por un precio simbólico de 10 euros, los asistentes no solo aseguran su plaza en estos encuentros exclusivos, sino que contribuyen a una causa mayor. La recaudación íntegra se destinará a proyectos sociales en Lanzarote o La Graciosa.

Además, para aquellos que no puedan acudir, pero deseen sumar su granito de arena, se está valorando la creación de una "Fila Cero", permitiendo donaciones directas a la causa.

Las entradas ya están disponibles en cangrejosalbinos.com . No pierdas la oportunidad de formar parte de este diálogo transformador.