Celia Molina 05 OCT 2026 - 13:07h.

Sus redes sociales han confirmado la muerte de esta estrella del cine para adultos alemán en una urbanización de Chipre

La carta de una enfermera de paliativos que conoció a Naia Llabrés, la joven que murió de cáncer: "Estaré al lado de tu madre"

Compartir







El periódico inglés Cyprus Mail, editado en Chipre, ha informado de la prematura de muerte de Riccardo Staudt, estrella alemana del cine para adultos conocido como Noah Segsy, a los 22 años. Segsy, que era un conocido creador de contenido en Only Fans e influencer, con más de 300.000 seguidores en todas sus redes sociales, fue encontrado sin vida en la piscina de un complejo de apartamentos en Paralimni, Chipre.

El actor fue trasladado al Hospital General de Famagusta, donde se certificó su fallecimiento. La autopsia realizada por el médico forense Nikolas Charalambous confirmó que la causa de la muerte fue ahogamiento.

La muerte de Staudt se confirmó a través de sus cuentas de Instagram y X, en cuyas biografías se añadió la frase "En memoria de", sin que se haya especificado todavía la causa del ahogamiento. Horas más tarde, una amiga de su madre abrió una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia a organizar y sufragar los gastos del funeral.

La autopsia determina que murió por ahogamiento

"Me dirijo a vosotros con gran pesar, ya que mi amiga ha sufrido una pérdida inimaginable: su querido hijo ha fallecido demasiado pronto. En estos momentos tan difíciles, deseo acompañarla a ella y a su familia, y ayudarles a brindar a su hijo una despedida digna. Lamentablemente, deben afrontar elevados gastos para el traslado de sus restos mortales y para el funeral. Esta situación supone una carga enorme para la familia, no solo a nivel emocional, sino también económico", dice su comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Organizo esta campaña de recaudación de fondos como amiga cercana de Katharina Berk, para ayudarla a ella y a su familia tras el fallecimiento de su hijo, Riccardo Staudt. Katharina es la madre del difunto Riccardo. En este momento tan duro, quiero apoyarla en la organización y en la cobertura de los gastos necesarios. La abuela, Anita, administrará los fondos recaudados en fideicomiso o en nombre de Katharina", continúa.

Para ello, Anita abrirá una cuenta bancaria específica donde se gestionará el dinero exclusivamente para el fin previsto. Los fondos se destinarán únicamente a cubrir los gastos derivados del fallecimiento de Riccardo, especialmente el traslado y el funeral, así como las facturas y desembolsos necesarios relacionados con ello. Hagamos posible entre todos que su hijo pueda emprender su último viaje y recibir una despedida digna. Agradezco de todo corazón a cada persona que ayude, comparta este mensaje", concluye el GoFundMe.