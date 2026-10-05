Celia Molina Asturias, 05 OCT 2026 - 10:39h.

Carlos era hermano menor de Carmen Lomana y, en vida, ejerció como director del Banco Santander Hispano y de Cajastur

Carmen Lomana, tras sufrir un síncope durante un rodaje: "Estoy bien ya, pero podía haberme muerto"

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El diario asturiano El Comercio ha comunicado la muerte de Carlos Fernández - Lomana, hermano menor (siete años más joven) de Carmen Lomana. El banquero, que fue director del Banco Santander Central Hispano y de Cajastur, falleció durante el fin de semana en Siero, lugar en el que, según la esquela, se celebró el velatorio el pasado domingo. Hasta allí se trasladó la diva televisiva, junto al resto de sus hermanos, Rafa y María José, para darle el último adiós.

Según La Nueva España, en el tanatorio, la propia Carmen Lomana dijo que su hermano era "muy querido, muy bueno y un señor elegantísimo". Carlos Fernández - Lomana siempre estuvo centrado en su familia y su profesión, la banca, y se mantuvo en un segundo plano con respecto a la popularidad de Carmen o Rafa.

Estaba casado con Pilar Pesquera y tenía dos hijos, Guillermo y Carla, que le dieron cuatro nietos, Telmo, Victoria, Nicolás y Matías. Por el momento, no ha trascendido la causa del fallecimiento.

"Era muy bueno y muy querido", ha dicho su hermana

Su esquela nombra a los miembros más importantes de su familia, que hoy lloran su pérdida: "Su esposa, Pilar Pesquera Escobar; hijos, Guillermo y Carla Fernández-Lomana; hijos políticos, Lorea Sanz y Martín Filomena; nietos, Telmo y Victoria; Nicolás y Matías; hermanos, Carmen, María José y Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez; hermanos políticos, Guillermo (†), Manolo y María Teresa; Antonio y María Eugenia; María Luisa y Jesús; Roberto y María José; Nuria y Josu; sobrinos, primos y demás familia; Pablo, Penda, Kiko y Rocío, ruegan una oración por su alma".

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El entierro, este lunes 5 a las 17:00 horas

La esquela también comunica que este lunes, día 5 de octubre, a las 17:00 horas de la tarde, sus cenizas serán recibidas en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen (PP. Carmelitas), donde se celebrará el funeral por su eterno descanso, y a continuación, serán depositadas en el columbario familiar de dicha parroquia.

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Nacido en Oviedo, Carlos estudió en el Colegio Lecaroz, en Navarra, y posteriormente se licenció en Derecho en San Sebastián. Entre 1978 y 1994 estuvo vinculado como director al Banco Santander Central Hispano y, aquel último año, pasó a Cajastur. Permaneció al frente de la entidad durante 17 años, hasta su jubilación en 2011.

En cuanto a su presencia en el papel couché, fue él quien llevó a su hermana al altar en su boda con Guillermo Capdevila en 1974, si bien, en aquel momento, Carmen Lomana no era el personaje televisivo en el que se convirtió después. Su deceso cobra hoy un doble sentido pues, cuando tenía 51 años, el marido de Carmen falleció también en un accidente de tráfico, cuando su coche se resbaló con una placa de hielo a la salida de un túnel. Esta tragedia llevó a su mujer a una profunda depresión pues, en múltiples ocasiones, ella misma ha confesado que perdió el interés por vivir.