Redacción Uppers 06 OCT 2026 - 16:30h.

Está prevista la grabación del recital con el objetivo de realizar una futura edición fonográfica de esta actuación histórica

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Maria del Mar Bonet, acompañada por sus músicos, volverá a actuar en el mítico Olympia de París, rememorando el histórico concierto que ofreció allí el 25 de abril de 1975.

Aquel recital, publicado poco después en formato discográfico, fue recuperado el año pasado en una nueva edición en vinilo i disco compacto con nuevas mezclas que han actualizado el sonido sin perder su esencia. Esta reedición incluye también 'Qué volen aquesta gent?', una canción que Maria del Mar ya interpretó en aquel concierto de 1975 pero que no pudo incluirse en la edición original debido a la censura vigente en aquellos años.

En este concierto tan especial, Maria del Mar Bonet presentará una selección de las canciones más emblemáticas que interpretó en el Olympia en 1975, junto con algunos temas de su último trabajo discográfico, 'L'aigua no cansa' publicado a principios de 2026 y galardonado por la crítica en la novena edición de los Premios Enderrock de la Música 2026.

Regreso al Olympia 51 años después

El repertorio recorrerá los distintos universos musicales de la artista, desde las raíces de la música tradicional hasta sus composiciones más recientes. Estará acompañada por Toni Pastor (laúd), Marc Grasas (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo), Benjamí Salom (violín) y José Llorach (percusión), quienes configuran un paisaje sonoro delicado, rico y profundamente mediterráneo.

Este regreso al Olympia, cincuenta y un años después, representa mucho más que una conmemoración: es la celebración de una carrera excepcional que ha proyectado la cultura y la lengua catalanas en los principales escenarios internacionales, manteniendo intacta la fuerza expresiva, la sensibilidad y el compromiso artístico que han convertido a Maria del Mar Bonet en una de las grandes voces del Mediterráneo.

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Grabación de concierto

Está prevista la grabación del recital con el objetivo de realizar una futura edición fonográfica de esta actuación histórica. Para llevar a cabo este proyecto, además del equipo técnico habitual de los directos de Maria del Mar Bonet, se desplazará a París el ingeniero de sonido Mateu Picornell, responsable de la recuperación fonográfica del concierto grabado en 1975 y técnico de su último disco, 'L’Aigua no cansa'.

Asimismo, la discográfica aportará un equipo audiovisual encargado de realizar un making of del viaje y de la estancia en París de Maria del Mar Bonet y sus músicos, documentando este regreso tan significativo al escenario francés.

Fin de semana en París

Para todas aquellas personas que quieran disfrutar de un fin de semana en París y asistir a un concierto histórico de Maria del Mar Bonet en uno de los escenarios más emblemáticos de Europa, las entradas ya están a la venta. Además, el lunes es festivo, lo que convierte esta propuesta en una ocasión ideal para prolongar la estancia en la capital francesa. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web oficial del Olympia de París .

París, 25 de abril de 1975

El concierto ofrecido en París hace ya más de cincuenta años constituye un hito fundamental en la trayectoria artística de Maria del Mar Bonet y refleja fielmente una etapa decisiva de sus inicios.

En aquel recital interpretó algunas de sus composiciones más representativas, así como la testimonial y emblemática Qué volen aquesta gent?, con música de Maria del Mar Bonet y letra de Lluís Serrahima.

También recuperó y adaptó piezas del cancionero popular, mostrando ya entonces su profunda vinculación con la tradición musical mediterránea. Al mismo tiempo, dio nueva vida a la poesía catalana poniendo música a versos de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, una muestra del compromiso artístico que ha caracterizado toda su trayectoria.