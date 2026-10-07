El cortometraje narra el día a día de una pareja y las consecuencias de la carga mental en las tareas del hogar

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María y Jordi, interpretados por Luisa Mayol y Luis Tosar son los protagonistas de 'Cara y Cruz', el nuevo cortometraje de María Bestal que trata el tema de la carga mental al narrar una historia de ficción sobre el reparto de tareas en el día a día de una pareja. Tal y como sucede en muchos hogares, en el filme se cuenta la historia de una pareja que aparentemente funciona con mucha igualdad en el reparto de las tareas del hogar, pero que esconde una larga lista de tareas invisibles que recaen únicamente en ella.

Protagonizado por un matrimonio, que también lo es en la vida real, Luis Tosar y Luisa Mayol destacan que el rodaje del cortometraje también les ha dado una lección para la vida real. "Me he dado cuenta de que hay cosas que con las que debería tener más responsabilidad", señala el actor.

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Pese a tratarse de un corto de ficción, el objetivo es visibilizar la realidad invisible de muchas mujeres que se estima que invierten al menos 12 horas más que los hombres a la semana en planificar, organizar y sostener a la familia. Tal y como explica Luisa Mayol, se trata de una realidad invisible pero con consecuencias muy reales: "En la mayoría de los hogares donde las mujeres están a cargo prácticamente de todo, estas tienen un desgaste físico y mental importante".

María Bestal también pone el foco en las consecuencias de tener una excesiva carga mental en el día a día: "Te levantas agotada, vas arrastrándote todo el día y luego dices 'es que tengo niebla mental'... claro, cómo no la vas a tener".

Esta historia a favor de la igualdad saca a la luz comportamientos normalizados en el día a día e invita a replanteárselos: "Por muy moderno y cooperativo que seas hay esta inercia de la tradición que creo que nos conduce hacia un lugar que considero que es un poco tóxico", reflexiona Luis Tosar. Por otra parte, Luisa Mayol también explica como en muchas ocasiones las mujeres también normalizan estas situaciones: "Estamos criadas, un poco entre comillas, para llegar a todo y lo normalizamos".