El jurado ha decidido este año concederle este premio "por la trascendencia artística de su disco 'LUX' (2025)"

Rosalía sigue batiendo todos los récords con 'Lux': cuánto gana con la publicación de su nuevo disco

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La cantante Rosalía (Rosalía Vila Tobella) ha sido galardonada con el Premio Nacional de Músicas Actuales, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este miércoles. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

"Riesgo y evolución creativa"

El jurado ha decidido este año concederle este premio "por la trascendencia artística de su disco 'LUX' (2025), una propuesta musical ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público".

Asimismo, el jurado ha señalado que "'LUX' reafirma una trayectoria de alcance internacional caracterizada por la investigación, el riesgo y la evolución creativa a través de la búsqueda de un lenguaje sonoro propio que trasciende géneros, estilos y épocas, reflejo de su enorme capacidad para combinar vanguardia y patrimonio".

El jurado ha valorado especialmente "su contribución a la proyección global de la música española y su habilidad para aunar talentos y aportaciones de otros artistas, poniendo en valor la colaboración en el proceso de la creación artística".

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Este premio reconoce la labor de una persona o entidad en el ámbito de los géneros que integran las músicas actuales, puesta de manifiesto preferentemente a través de una obra o actuación hecha pública o representada durante el año 2025 o, en casos excepcionales debidamente motivados, también puede distinguir una trayectoria profesional.