La 'madrina del punk' entonó uno de sus temas más emblemáticos ante 400 alumnos y docentes del instituto Bernaldo de Quirós, en Mieres

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El poder no debería pertenecer a quienes lo acumulan, sino a las personas capaces de unirse para transformar la realidad. Esa es la contundente declaración de principios que prevalece en 'People Have the Power', uno de los temas más emblemáticos de Patti Smith y no por casualidad el elegido para culminar su encuentro con más de 400 estudiantes y docentes del IES Bernaldo de Quirós, en Mieres, acto promovido en el marco de los Premios Princesa de Asturias.

Durante el encuentro, la compositora y escritora que recogerá este viernes el galardón de las Artes 2026, recordó que inicialmente no quería ser cantante, sino poeta, y animó a los alumnos a disfrutar más del día a día y a no vivir pendientes de las redes sociales. Después llegó la canción, una que habla de construir comunidad, de la importancia de escuchar a los demás y de la posibilidad de intervenir en el entorno inmediato.

Pero 'People Have the Power' no surgió como respuesta a una crisis concreta ni fue escrita para una campaña electoral. Su historia comienza en un hogar, en la vida cotidiana de una pareja de músicos y en una conversación que acabaría dando forma a uno de los himnos más perdurables de la cultura popular contemporánea.

A mediados de los años 80 Patti Smith llevaba tiempo apartada de la primera línea musical. Después de convertirse en una de las figuras fundamentales de la escena neoyorquina con discos como 'Horses' (1975) y 'Easter' (1978), había reducido drásticamente su actividad pública. Se había casado con Fred 'Sonic' Smith, guitarrista de la banda de rock político MC5, y había construido con él una vida familiar en Detroit.

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Una frase en la cocina

Según recordó la 'madrina del punk' en una entrevista, la idea inicial surgió mientras preparaba la cena en casa. Estaba pelando patatas cuando Fred, que trabajaba en sus composiciones, le dijo insistentemente: "Patti, la gente tiene el poder; escríbelo". Detrás había una voluntad de recuperar la energía colectiva de los movimientos sociales de los 60 y trasladarla a una nueva generación.

Patti escribió las palabras y Fred compuso la música, aunque la propia artista atribuyó a su marido la concepción central de la canción. Él quería que se cantara en todo el mundo, que sirviera de inspiración a personas implicadas en causas distintas y que pudiera acompañar luchas que ninguno de los dos estaba en condiciones de anticipar.

La canción vería la luz en 1988, como pieza destacada de 'Dream of Life', el álbum con el que Patti Smith regresaba a la actividad discográfica después de casi una década de alejamiento de la industria musical. De hecho, abría el álbum de forma nada casual. Desde el comienzo la canción planteaba un horizonte de transformación y presentaba el sueño como una fuerza capaz de alterar el curso de la historia.

La letra dibujaba un deseo de reconciliación en el que los ejércitos dejan de avanzar, los soldados deponen las armas y quienes parecían condenados a enfrentarse pueden intercambiar visiones bajo las estrellas. También hablaba de la capacidad de la ciudadanía para corregir los errores de las élites políticas y corporativas, una responsabilidad que pertenece a todos.

Su pulso rockero, la repetición del estribillo y la interpretación creciente de Smith daban a la pieza una cualidad coral que invitaba a ser cantada de forma colectiva. Sin embargo, la consolidación de 'People Have the Power' como himno de resistencia no ocurrió de un día para otro. La canción tuvo una recepción inicial dentro del circuito del rock, pero apenas alcanzó al mainstream.

Un estribillo para todo el mundo

Aunque el álbum 'Dream of Life' recibió críticas mixtas en su lanzamiento y estuvo marcado por la tragedia posterior -tanto Fred Smith como el teclista Richard Sohl fallecieron pocos años después-, con el tiempo la relevancia de su tema más reconocible no hizo más que crecer, en parte debido a la facilidad con la que pudo incorporarse a acontecimientos y movimientos posteriores.

En EEUU, su mensaje encontró un lugar natural en las campañas de movilización ciudadana. En 2004, Bruce Springsteen, Pearl Jam, R.E.M. y otros músicos participaron en la gira 'Vote for Change', destinada a movilizar votantes contra la reelección de George W. Bush. El universo musical y político en el que se movía Smith volvía a encontrarse con una canción que invitaba a participar en lugar de resignarse.

La influencia no quedó restringida a la política electoral y se expandió hasta manifestaciones palestinas, protestas sociales o movilizaciones por el clima. En esos contextos, el estribillo puede expresar una reivindicación de derechos, un rechazo de la violencia o una demanda de participación democrática sin necesidad de modificar una sola palabra. Su mensaje no prescribe una identidad política cerrada. No determina quién debe formar parte de la multitud ni limita de antemano los motivos de su protesta.

La artista ha contado que, con los años, se ha encontrado en manifestaciones en distintas partes del mundo donde la gente cantaba espontáneamente la canción o portaba pancartas con su título, sin saber necesariamente quién la había escrito. En esas ocasiones se hacía realidad el deseo de su marido.

En ese sentido, 'People Have the Power' pertenece a esa tradición de canciones que viajan mucho más lejos que sus contextos originales. La propia Smith lo ha adaptado a distintos escenarios y situaciones, como cuando en 2015 la interpretó junto a U2 tras los atentados de la sala Bataclan en París como un recordatorio de superación y como un estímulo espiritual frente al miedo.

Que una mujer de 79 años cante ante las nuevas generaciones una composición escrita cuatro décadas atrás también invita a recordarles que la sociedad no debe estar condenada a aceptar el mundo tal y como lo encuentra. Que el poder colectivo empieza cuando alguien se atreve a imaginar algo diferente, se topa con otras personas dispuestas a compartirlo y descubre que la acción conjunta puede producir resultados que serían imposibles en solitario.