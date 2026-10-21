Un sombrero, unas gafas, una chaqueta o un guante podían convertirse en firma personal, declaración de intenciones y hasta símbolo generacional

Rockeros que eran fans de otros rockeros y acabaron siendo sus teloneros

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Mucho antes de la era de Instagram, TikTok y los vídeos virales eran la televisión, los videoclips, las revistas y los conciertos los que se encargaban de construir mitos visuales que permanecían en la memoria colectiva. Y bastaba con una silueta o un accesorio para que todo el mundo reconociera su imagen. Un sombrero, unas gafas, una chaqueta o un guante podían convertirse en firma personal, declaración de intenciones y hasta símbolo generacional. Son imágenes que remiten a artistas que parecían tener un universo propio. En la mayoría de los casos no se trataba de seguir las tendencias, sino de crear una estética tan personal que terminaba siendo icónica. Veamos cómo algunos objetos cotidianos adquirieron una fuerza simbólica extraordinaria al quedar asociadas a una personalidad irrepetible.

El bombín de Joaquín Sabina

El bombín de Joaquín Sabina se convirtió en una de las señas de identidad del cantautor jienense, especialmente desde la gira de '19 días y 500 noches', cuando pasó de ser un recurso teatral a su marca registrada, otro verso de su particular manera de estar en el mundo. En ese sombrero encontró una forma de proyectar su personalidad de poeta urbano, contador de historias y observador de romances a contracorrientes, perdedores entrañables y noches interminables.

Las gafas de Lucrecia Martel

En el caso de la directora de película como 'La ciénaga' y 'La niña santa', sus icónicas gafas de estilo vintage y retro forman una parte indisoluble de su mística y su imagen como cineasta. Si su filmografía se ha construido prestando especial atención a los sonidos, los silencios, las tensiones familiares y aquello que permanece fuera del campo visual, sus anteojos cat-eye de nácar, sumados a sus infaltables cigarros o puros y su bastón de madera la convierten en un "personaje" casi literario.

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El guante blanco de Michael Jackson

Pocos accesorios han alcanzado la dimensión cultural del guante blanco de Michael Jackson. Cubierto de pedrería y convertido en protagonista de sus apariciones públicas, ayudó a reforzar una imagen escénica que combinaba coreografía, teatralidad y extravagancia. El 'rey del pop' popularizó especialmente este complemento como parte de la escenografía de la legendaria 'Billie Jean' cuando la interpretaba en directo. Aquel destello sobre la mano se convirtió en una de las señas de identidad más reconocibles de la cultura pop de los años 80.

El uniforme escolar de Angus Young

Los pantalones cortos, la chaqueta y la corbata de Angus Young es uno de los atuendos más reconocibles de la historia del rock. El guitarrista de AC/DC convirtió una apariencia juvenil en un sello escénico absolutamente inseparable de su manera de tocar. Sobre el escenario, el uniforme escolar contrastaba con la potencia de los riffs, los saltos y la energía desbordante de sus actuaciones. El resultado fue una identidad visual inmediata, fácil de recordar e imposible de olvidar.

El sombrero de copa de Slash

Sombrero de copa negro, melena rizada, gafas oscuras y una guitarra colgada al hombro. La imagen de Slash se reconoce casi como un logotipo. El guitarrista de Guns N' Roses consolidó esta estética durante el auge de la banda en los años 80 y 90, cuando el rock ocupaba un lugar central en la cultura popular. El sombrero aportaba un aire entre decadente, misterioso y clásico que contrastaba con la crudeza de la música y la energía de sus actuaciones.

El corsé de Gaultier para Madonna

El corsé con sujetador cónico que Jean Paul Gaultier diseñó para la gira 'Blond Ambition' de 1990 de Madonna trascendió la moda para convertirse en un símbolo de provocación y autonomía sobre el escenario. Con aquella silueta, la autora de 'Like a Prayer' llevó al primer plano una prenda tradicionalmente vinculada a la lencería y la transformó en vestuario de espectáculo que cuestionaba las fronteras entre lo íntimo y lo público, entre la feminidad convencional y una sexualidad convertida en manifiesto estético.

Las gafas tintadas de Bono

Las gafas de cristales tintados de Bono se han convertido en uno de los rasgos más persistentes de la imagen del cantante de U2. Aunque su estilo ha cambiado a lo largo de las décadas -con mención especial para el modelo 'mosca' que usó en los primeros años 90-, las lentes coloreadas han mantenido una presencia constante en sus apariciones públicas, formando parte de su identidad. Lo curioso es que su uso no responde tanto a una decisión de estilo como a la pura necesidad. El propio Bono ha explicado que las lleva por una sensibilidad ocular asociada al glaucoma.

La chaqueta amarilla de Freddie Mercury

La realidad es que Freddie Mercury solo usó su chaqueta amarilla inspirada en los uniformes militares durante la gira 'A Kind of Magic' de Queen en 1986, la última que hicieron, y sin embargo ha quedado asociada para siempre al carácter teatral del fallecido vocalista y su apabullante dominio del escenario, especialmente por su legendario concierto de Wembley. En un espectáculo donde la voz, los gestos y el contacto con el público se fundían en una sola experiencia, la chaqueta aportaba una silueta reconocible incluso desde la últimas filas. Hoy sigue evocando la capacidad de Freddie para transformar un concierto en un acontecimiento colectivo.