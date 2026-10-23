Nominado dos veces a los Emmy, ambas por 'Picket Fences', Tom Skerritt ganó el premio al mejor actor principal en una serie dramática en 1993

El actor de Hollywood dio vida al capitán Dallas en 'Alien' y participó en 'Top Gun', protagonizada por Tom Cruise

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El actor Tom Skerritt ha fallecido este miércoles a los 93 años en Seattle, Washington, Estados Unidos, según ha informado este jueves su familia en un comunicado. El ganador de un premio Emmy y conocido por sus papeles en 'Top Gun' y 'Picket Fences', ha perdido la vida por causas naturales.

"Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a la comunidad, los veteranos, la naturaleza y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces", dice la nota.

El actor de Hollywood que también debutó en Broadway

El actor estadounidense debutó en 1962 con 'War Hunt', donde trabajó con Robert Redford y Sydney Pollack. Sin embargo, 'M*A*S*H' fue la película que marcó un antes y un después en su carera. En los años siguientes, Skerritt dio vida al capitán Dallas en 'Alien' y participó en 'Top Gun', protagonizada por Tom Cruise, donde interpretó al comandante Mike 'Viper' Metcalf.

Nominado dos veces a los Emmy, ambas por 'Picket Fences', Skerritt ganó el premio al mejor actor principal en una serie dramática en 1993. Otros momentos destacados de su carrera incluyen su papel como el esposo de Shirley MacLaine en 'Turning Point', el esposo de Sally Field en 'Steel Magnolias' y su trabajo en 'Contact'.

"Un escritor me describió una vez como un actor de carácter atrapado en el cuerpo de un protagonista, y siempre me ha encantado. Es un halago muy bonito. He podido moverme con soltura entre la televisión y el cine", declaró Skerritt al Seattle Post-Intelligencer en 1997.

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Pero no sólo trabajó en la gran pantalla, en el escenario fue el narrador en 'Our Town' en el Intiman Theatre de Seattle en 2004 e hizo su debut en Broadway en 2013 en una adaptación de 'A Time to Kill' de John Grisham.