Muere Allen Bailey, exjugador de la NFL, a los 37 años

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre cuando su mujer le encontró sin vida en su domicilio, según medios locales

Como jugador de NFL, Bailey pasó sus primeras ocho temporadas con los Kansas City Chiefs antes de unirse a los Atlanta Falcons

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Allen Bailey, exjugador de la NFL, ha fallecido a los 37 años de edad, según ha informado el hermano del deportista a la cadena 'TMZ'. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre cuando su mujer le encontró sin vida en su domicilio, explican. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, aunque su familia apunta a causas naturales.

Como jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Bailey pasó sus primeras ocho temporadas con los Kansas City Chiefs antes de unirse a los Atlanta Falcons en 2019. Aquí jugó dos temporadas, participando en 31 partidos antes de ser despedido en 2021.

Bailey fue seleccionado por los Chiefs en la tercera ronda del Draft de la NFL de 2011 tras jugar fútbol americano universitario en la Universidad de Miami, donde llegó a ser titular como ala defensiva. Participó en 133 partidos de temporada regular de la NFL, registrando 22 capturas y 248 tacleadas combinadas durante su carrera.

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El lado más solidario de Bailey

El jugador de fútbol americano creó en el año 2016 la Fundación Allen Bailey, una asociación cuyo objetivo principal reside en impulsar a los jóvenes y a las familias hacia un futuro mejor a través del servicio comunitario, explican en su página web.

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La asociación, que este año ha celebrado su décimo aniversario, organiza cada año eventos solidarios y ha desarrollado una evaluación en línea gratuita que permite descubrir las deficiencias de los estudiantes deportistas de secundaria.

La fundación también puso en marcha el primer campamento deportivo gratuito de fútbol americano para jóvenes en el condado de McIntosh, todo para ayudar a los más jóvenes a superarse.