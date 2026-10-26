Eric Bauza, actor de doblaje, ha fallecido este domingo a los 46 años a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva

El ganador de un premio Emmy también ha puesto voz al cerdito Porky, el Correcaminos, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y Marvin el marciano, entre otros

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Eric Bauza, el actor de doblaje que ha puesto voz a los icónicos personajes de Looney Tunes, ha fallecido este domingo a los 46 años a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva, según ha comunicado el médico forense del condado de Los Ángeles.

Su familia ha anunciado lo ocurrido a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del actor. "Eric Bauza, actor de voz ganador de un premio Emmy y voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con decenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido de forma repentina. Se conocerán más detalles próximamente", se lee.

Bauza, la voz de los míticos personajes de animación

Bauza trabajó para Warner Bros Animation durante 15 años, sucediendo a Mel Blanc como la voz detrás de algunos de los personajes de dibujos animados más conocidos del estudio. Además de Bugs Bunny y el Pato Lucas, el actor ha puesto voz al cerdito Porky, el Correcaminos, Elmer Gruñón, el Gallo Claudio y Marvin el marciano, entre otros.

El actor también participó en películas como 'Las aventuras del gato con botas', 'El ascenso de las tortugas ninja adolescentes mutantes', y en cine figuran títulos como 'Space Jam: nuevas leyendas' y 'Super Mario bros: la película'. Además, Bauza se encontraba en la fase de preproducción de dos proyectos.

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"Eric Bauza era un talento vocal único que llevó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo. Siguió los pasos de gigantes como Mel Blanc. Eric dijo que continuar con el legendario legado de los Looney Tunes estaba entre los mayores honores de su vida", ha expresado la presidenta de Warner Bros Television Group and US Networks, Channing Dungey en un comunicado enviado a 'The Hollywood Reporter'.

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"Además de su increíble talento, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación. Nuestro corazón está con sus seres queridos", ha añadido.