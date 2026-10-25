Muere a los 78 años la actriz de teatro, cine y televisión Pepa Arenós

Fue conocida por su activismo y por haber presentado la histórica Diada del 11 de septiembre de 1976

A lo largo de una trayectoria de más de medio siglo trabajó en teatro, cine, doblaje, televisión y en radio

Compartir







La actriz Pepa Arenós, con una larga trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, también conocida por su activismo y por haber presentado la histórica Diada del 11 de septiembre de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ha fallecido a los 78 años.

El actor y director teatral Joan Lluis Bozzo, a través de su cuenta de X, ha señalado que fue una "actriz formidable", una mujer "fuerte con un corazón muy grande, luchadora infatigable por la libertad de Cataluña, siempre presente en todas las batallas y en todos los compromisos".

Su trayectoria profesional

Nacida en el barrio barcelonés de Gràcia en el año 1948, se licenció en Arte Dramático en el Institut del Teatre de Barcelona y empezó en el teatro independiente con el grupo 'El camaleó'.

A lo largo de una trayectoria de más de medio siglo trabajó en teatro, cine, doblaje, televisión y en radio, donde en 1986 presentó el programa de ecología 'Línia Verda' en Ràdio 4 y también participó en espacios dramáticos en Catalunya Ràdio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cine participó en películas como 'Las largas vacaciones del 36' (1976), de Jaime Camino, 'Con el culo al aire' (1980), de Carles Mira, o en 'El embrujo de Shanghai' (2002), de Fernando Trueba, mientras que en televisión se la pudo ver en 'La Granja', 'Estació d'enllaç' o 'Ventdelplà', de TV3.

Fue la voz que dobló a 'Baba la vident' en Bola de Drac

Pepa Arenós también fue conocida por ser la voz que dobló a 'Baba la vident' en Bola de Drac. En teatro, intervino, entre otros montajes, en el 'Stalin' de Josep Maria Flotats, junto a Carme Conesa, Pere Eugeni Font y Pep Sais.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fue militante del PSUC y una activista que participó en diferentes movilizaciones en los últimos años. Fue vicepresidenta de la entidad 'teatRe amb R de República' y apoyó actos en defensa de la independencia de Cataluña.

Asimismo, en febrero de 2023, junto con el actor Enric Majó, leyó en la plaza Sant Jaume un manifiesto cuando se cumplía un año de la invasión rusa de Ucrania, en el que se reclamaba un alto al fuego y se pedía el "regreso a la mesa de negociación y la prohibición de todas las armas nucleares".