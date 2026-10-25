Redacción Madrid Europa Press 25 OCT 2026 - 12:42h.

José Luis García Sánchez, cuyo "gran motor era la amistad", opinaba que el cine es "el oficio más bonito del mundo"

El director y productor igualmente ganó dos Premios Goya, por los libretos de 'Belle Époque' y 'Tirano Banderas'

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MadridEl cineasta José Luis García Sánchez ha muerto este domingo 25 de octubre a los 85 años en Madrid, según ha comunicado la Academia del Cine español. Ganó el Oso de Oro en Berlín por la película 'Las truchas' en 1978.

En el citado festival se llevó el premio ex aequo junto a Emilio Martínez-Lázaro (por 'Las palabras de Max') y a Tomas Muñoz (por 'Ascensor'). Antes había rodado una serie de cortometrajes como 'Gente de boina' o 'Pólipos en las trompas'.

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Nacido en Salamanca en 1941, se licenció en Derecho y Sociología. Su hijo es el también director de cine, Víctor García León. No pudo sacarse el título en la Escuela Oficial de Cinematografía por una expulsión masiva de alumnos a razón de cuestiones ideológicas.

Sin embargo, tuvo una prolífica carrera en la industria. Debutó como realizador en 1975 con una comedia ácida y crítica hacia la Transición Democrática, llamada 'El love feroz'. En 1976 rueda 'Colorín, colorado', una suerte de secuela de su primer largometraje.

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"El oficio más bonito del mundo", decía sobre el cine

José Luis se convirtió en uno de los biógrafos oficiales de Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', y le dedicó un documental con el título de 'Dolores' en el año 1981.

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En el año 1985, se juntaría con Rafael Azcona para rodar uno de sus títulos más significativos, 'La corte de Faraón', sainete cómico sobre la censura protagonizado por Ana Belén, Fernando Fernán Gómez y Antonio Banderas.

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Volvió a colaborar con el guionista en títulos tan celebrados como 'El vuelo de la paloma', 'Tirano Banderas', 'Suspiros de España (y Portugal)' o 'Siempre hay un camino a la derecha'.

"Fueron casi 60 años levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos. Porque la amistad era su gran motor", ha resaltado la Academia del Cine.

Precisamente sobre su profesión, José Luis García Sánchez dijo con cierto humor que es "el oficio más bonito del mundo porque no es un trabajo fijo, los compañeros cambian, no son siempre los mismos; y, a veces, te pagan”.

Ganador de dos Premios Goya

Como guionista para otros directores, colaboró en los libretos de películas como 'Habla, mudita' o 'Camada negra' para Manuel Gutiérrez Aragón. Junto a Fernando Trueba escribió 'Belle Èpoque'.

Por esa obra ganó el Premio Goya al Mejor Guión Original. El mismo galardón se llevó, pero por Mejor Guión Adaptado, tras crear 'Tirano Banderas' junto a Rafael Azcona.

Aseguraba con humildad que buena parte de su éxito se lo debía a la suerte de haberse cruzado en su camino con “magníficos profesionales y amigos”. Ejerció también como director teatral en el montaje en España de 'El beso de la mujer araña' de Manuel Puig.