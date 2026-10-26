Pedro Almodóvar reconoce que "la situación no es buena" y que "todos los españoles deberíamos estar preocupados" ante la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno

Desde Pedro Almodóvar hasta Carlos Bardem: los famosos que respaldan la acampada en la Puerta del Sol

Compartir







Pedro Almodóvar ha admitido estar "muy preocupado" ante la posibilidad de que Vox entre al Gobierno tras las próximas elecciones, un panorama que define como "apocalíptico". El director manchego ha instado a acudir a las urnas porque "es importantísimo que vayamos a votar porque es el momento más delicado y donde más nos jugamos desde que estamos en democracia", ha asegurado a EFE.

En una entrevista con motivo de la publicación el jueves 26 de su primera novela, ‘El hombre que solo escribía en los aviones’, Almodóvar, que nunca ha ocultado su ideario progresista, reconoce que "la situación no es buena", aunque él se imponga la "obligación de ser optimista como forma de resistencia".

"Todos los españoles debemos estar muy preocupados. Creo que desde que existe la democracia es el momento más delicado, donde más nos jugamos y donde peor estamos en los últimos cincuenta años", ha advertido sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras las que muchas encuestas prevén un posible gobierno de coalición de PP y el partido de Santiago Abascal.

Almodóvar apoyó a Lula

El director de cine espera que si finalmente se produce ese escenario, "al menos haya la máxima representación" de los partidos de izquierda, por lo que "es importantísimo que vayamos a votar, ya que esa es la herramienta que podemos utilizar", ha reiterado.

No es la primera vez que el cineasta y escritor hace llamamientos al voto en unas elecciones, como cuando en 2008 consideró "terroríficas" las alternativas al entonces candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, o la vez en 2023 en la que expresó su deseo de que "toda la izquierda" concurriera unida a las elecciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Almodóvar, la semana pasada, participó en un vídeo junto a otro artistas como el también director Guillermo del Toro y los actores Javier Bardem y Mark Ruffalo en el que llamaban a votar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva frente al líder ultra, Flávio Bolsonaro, al que finamente ha superado en una reñida segunda vuelta.