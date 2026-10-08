Celia Molina Madrid, 08 OCT 2026 - 10:39h.

Cantantes, artistas y actores han reaccionado a la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que encendió la acampada de Sol

El homenaje de los vecinos a Maricarmen junto a la vivienda en la que fue desahuciada: "Su muerte es la muerte del barrio"

Compartir







Catorce días después de ser desahuciada de su casa, ubicada en el barrio de Retiro de Madrid, y horas antes de firmar un contrato con Urbagestión para volver a su hogar, Maricarmen Abascal murió anoche en el hospital Gregorio Marañón, a los 87 años. Esta anciana fue desalojada el pasado 23 de septiembre, entre protestas y tras una batalla judicial sobre la segunda subrogación de un contrato de renta antigua firmado por su padre hace siete décadas, poniendo en riesgo su salud, como vecina altamente vulnerable.

Maricarmen salió de su casa en camilla y fue ingresada para controlar su estado de salud pero, el deterioro físico y emocional que sufrió en sus últimas semanas acabó costándole la vida. El estrés no le impidió, sin embargo, pedir a los acampados de Sol que lucharan por la regulación de la vivienda en toda España, convirtiéndose así en el mayor símbolo de esta reivindicación.

Desde que su abogada dio a conocer su muerte, añadiendo que la anciana se "despidió de sus hijos" antes de ser sedada, las reacciones se han sucedido sin parar en las redes sociales. Desde ciudadanos anónimos a los principales miembros de los partidos políticos, muchos famosos se han sumado también a los mensajes de indignación por su pérdida.

"La han matado las garras de la codicia"

La primera fue la cantante Ana Belén, que estuvo con ella en la calle Sainz de Baranda en las horas previas a su desahucio: "Tristeza y rabia. Mezcladas, desordenadas, desbordantes. Todos hemos sido testigos de lo que le han hecho a Maricarmen, de quiénes se han querido beneficiar de su desahucio, llegando hasta el final. Y lo han logrado, de la manera más absoluta. En Madrid hoy un piso se queda vacío, uno más, devorado por quienes se enriquecen convirtiendo un derecho en un negocio", ha dicho la artista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A ella se han sumado otros personajes como el futbolista Borja Iglesias y el actor Javier Bardem, que ha compartido una publicación de 'Greenpeace' que dice: "Ha fallecido Maricarmen dos semanas después de ser arrancada de su hogar. La han matado las garras de la codicia y la injusticia. Su recuerdo nos deja hoy desolados, pero su ejemplo de lucha será una inspiración y un símbolo para siempre". Su compañero de profesión, Antonio Banderas, también ha dado el pésame público por su muerte.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Esto se podría haber evitado"

James Rhodes, el pianista británico que se ofreció a comprar el piso de Maricarmen antes de que fuera desahuciada de su hogar, también se ha manifestado sobre su fallecimiento y ha cargado las tintas contra el fondo buitre que no llegó a tiempo a un acuerdo con ella:

"Qué enorme tristeza. Que vergüenza absoluta. DEP Maricarmen. Deberían presentarse cargos por homicidio involuntario. Urbagestion tuvo la oportunidad de cancelar el desahucio o revertirlo. Ese mismo día recibieron ofertas que habrían satisfecho su codicia y permitido que ella siguiera viviendo en su hogar, pero aun así decidieron rechazarlas. Esto se podría haber evitado", ha concluido el artista.

La escritora Rosa Montero se ha sumado a la ola de indignación que culminará en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre: "Ha muerto Maricarmen. Le rompieron el corazón de angustia y pena con un desahucio insensato y totalmente evitable. Qué pena tan grande y qué desasosiego ante el cruel absurdo de la vida. Siento como si Maricarmen fuera nuestra abuela, o más bien una tía abuela, una de esas mujeres abnegadas y conmovedoras en la menudencia de su existencia, sin hijos, casi sin familia, a las que a menudo la vida castiga con una crueldad sin sentido. En fin. Polvo, oscuridad y ruido".