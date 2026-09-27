Varios famosos se dejan ver en la Puerta del Sol para respaldar la acampada que exige soluciones para la crisis de la vivienda

Última hora sobra la acampada en la Puerta del Sol por la vivienda: Sánchez ultima el decreto mientras los acampados afrontan su segunda noche

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La Puerta del Sol sigue abarrotada de personas que han acampado ahí para exigir una solución para la crisis de la vivienda. En este caso, han contado con el respaldo del mundo de la cultura como el actor Carlos Bardem, el cineasta Pedro Almodóvar y el cantautor Marwen.

Todos afirman que van a continuar allí y resaltan que solo la resistencia y la movilización les va a ayudar a que la vivienda deje de ser un negocio. Una fuerza que transmitió Maricarmen con sus ganas de luchar por su casa.

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‘Fuck Rent Fest’ y apoyo del mundo de la cultura

La canción con la que ha arrancado el festival improvisado en la acampada sintetiza a la perfección el espíritu de la protesta en Sol: "Inversores y rentistas, dan miedo como dentistas", reza uno de los versos -‘barras’, en el argot- de ‘Estrellas’, de Teo Lucadamo. Aunque este joven rapero ya había avisado con anterioridad; él no hace "música apolítica".

A Lucadamo -que junto a su madre, Aitana Sánchez-Gijón, se ha acercado por la mañana a apoyar a los manifestantes- le ha seguido el punk combativo de Las Petunias, que han cambiado el estribillo de su hit Marcelo Criminal por "uh, ah, Ayuso Criminal".

Las actuaciones han ido intercaladas de parlamentos de personalidades del mundo de la cultura, como Juan Diego Botto - que ha recitado una versión actualizada del cuento de los tres cerditos-, Evaristo Valls Boix, Marwan, Marina Lobo o Lidia San José.

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Samantha Hudson, desde el escenario improvisado, ha recordado que, como a tantos, el 15M le pilló joven, pero que esta protesta debe servir para "poner un puntito en la boca a todos los que hablan de generación de cristal".

Y, durante la mañana, Pedro Almodóvar también se ha dejado ver por Sol.

El ayuntamiento, sorprendido con la actuación del Gobierno

Con esta iniciativa, los manifestantes han escalado la presión hacia el Ejecutivo al sostener que lo ocurrido con Maricarmen "no puede volver a suceder" y que resulta "urgente y necesario" adoptar medidas estructurales para modificar el modelo de vivienda en España, con el objetivo de que deje de ser un negocio especulativo y se convierta en un derecho garantizado.

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Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han reclamado la aprobación del 'decreto Maricarmen' como punto de partida para abordar la emergencia habitacional que afecta a millones de personas.

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado este domingo su "sorpresa" e "indignación" por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol, que atribuye a una "dejación de funciones" y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Consistorio, habría discurrido por zonas no autorizadas, han informado fuentes municipales.