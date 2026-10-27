Redacción Uppers 27 OCT 2026 - 16:30h.

'David Bowie Stage' recupera un concierto inédito de 1978 en un espectáculo inmersivo que recorrerá varios países

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David Bowie "volverá" a los escenarios en 2027, aunque no en forma de avatar como ABBA o Kiss, ni resucitado digitalmente mediante inteligencia artificial. El protagonista será el propio Bowie de 1978, capturado en unas imágenes inéditas que han permanecido durante décadas en los archivos del músico y que ahora servirán para construir un espectáculo a medio camino entre el concierto y la experiencia cinematográfica, combinando tecnología visual de última generación y sonido envolvente.

El proyecto se llama ‘David Bowie Stage’ y recupera una actuación de la gira Isolar II, registrada en el recinto londinense de Earl’s Court durante una de las etapas más interesantes de su trayectoria. La iniciativa involucra a Wonderworld, el patrimonio oficial de Bowie y el director de cine Brett Morgen, responsable del aclamado documental 'Moonage Daydream'.

La presentación mundial está prevista para el 14 de febrero de 2027 en el Uber Arena de Berlín, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Berlín. Después, el espectáculo emprenderá una gira internacional por grandes recintos, con fechas europeas y británicas anunciadas para la primavera y el verano. La ambición es llevarlo también a territorios de Asia, Oriente Próximo, África y Latinoamérica, algunos de los cuales nunca llegaron a recibir a Bowie en concierto.

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No se trata simplemente de proyectar una película antigua sobre una pantalla gigante. La idea es reconstruir la potencia visual y sonora de aquella actuación para que el público experimente la impresión de estar frente a un Bowie en plena forma, acompañado por los músicos que dieron vida a una de sus giras más celebradas.

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Un tesoro oculto durante casi medio siglo

Bowie encargó al actor y director David Hemmings la filmación de dos conciertos en Earl’s Court, en Londres, durante su gira de 1978. Sin embargo, el músico no quedó satisfecho con el resultado y el material nunca llegó a publicarse como se había previsto. Durante décadas, aquellas bobinas de película de 35 milímetros se convirtieron en una pieza codiciada por los seguidores del artista.

El propio Bowie explicó años después que aquel documento no había visto la luz porque "simplemente no me gustó cómo se había rodado". También admitió que, con el paso del tiempo, el resultado le parecía mejor y que probablemente acabaría publicándose algún día.

El responsable de rescatar las imágenes ha sido Brett Morgen, quien mientras trabajaba en 'Moonage Daydream' hace diez años tuvo acceso a los archivos del músico y descubrió las grabaciones inéditas de Earl’s Court.

La posibilidad de dar vida propia a esas imágenes empezó a tomar forma en 2018, en conversaciones entre Morgen y el patrimonio de Bowie. El proyecto adquirió un nuevo impulso en 2024, cuando Rob Hallett se incorporó para desarrollar su dimensión escénica y llevarlo a los grandes recintos internacionales.

Morgen ha dedicado casi una década a revisar, montar y restaurar el material. El trabajo incluye la recuperación del color, el tratamiento de la iluminación y la intervención manual de determinados elementos visuales. La intención es aprovechar planos más largos e ininterrumpidos del artista, evitando que el montaje tenga el ritmo fragmentado de un videoclip y buscando, en cambio, la continuidad de una actuación real.

La producción combinará la película original restaurada con una puesta en escena diseñada para que las imágenes no se perciban como una simple proyección documental. Habrá múltiples pantallas, superficies LED transparentes, un sistema de sonido inmersivo y un diseño de iluminación integrado con el desarrollo musical.

Las pantallas transparentes desempeñarán un papel esencial. Al combinarse con las imágenes del concierto y el diseño lumínico, buscarán crear la ilusión de que Bowie y sus músicos ocupan físicamente el escenario.

Un Bowie en plena metamorfosis

La gira Isolar II estuvo vinculada a los álbumes 'Low' y 'Heroes', dos trabajos decisivos en la evolución sonora del artista en su etapa berlinesa. En el concierto figuran canciones como 'Heroes', 'Fame', 'Rebel Rebel', 'The Jean Genie', 'Suffragette City' y 'Ziggy Stardust', junto a piezas de aquellos discos que exploraban territorios electrónicos, instrumentales y experimentales.

Sobre el escenario Bowie estaba acompañado por una banda de primer nivel. Entre sus integrantes se encontraban el guitarrista Adrian Belew, Carlos Alomar a la guitarra rítmica y como director musical, George Murray al bajo, Dennis Davis a la batería, Roger Powell a los teclados, Sean Mayes al piano y Simon House al violín eléctrico.

Las entradas para el estreno en el Uber Arena de Berlín saldrán a la venta este 28 de octubre. A partir de ahí la producción emprenderá su recorrido europeo en mayo, con fechas previstas en Alemania, Austria, Francia y otros países. En junio y julio llegará al Reino Unido, donde está programada una parada en Earls Court, el recinto londinense donde se grabaron las imágenes originales.