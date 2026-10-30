Redacción Uppers 30 OCT 2026 - 13:51h.

La carta, escrita a mano por Brian Jones en 1962, se subastará en Nueva York con una estimación de entre 70.000 y 80.000 dólares

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Keith Richards dijo en más de una ocasión que sin Charlie Watts los Rolling Stones no existirían tal y como los conocemos. El fallecido batería era el pegamento que mantenía unido al grupo, una presencia discreta pero capaz de sostener el sonido de una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Ahora, más de seis décadas después de los primeros pasos de la banda, un documento hasta ahora inédito permite asomarse al momento en que empezó a tomar forma aquella alianza musical.

Se trata de una carta manuscrita de Brian Jones dirigida a Watts en 1962 para convencerlo de que se incorporara a la banda y que va a salir a subasta en Nueva York con una estimación de entre 70.000 y 80.000 dólares.

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Porque mucho antes de llenar estadios, convertirse en leyendas y sobrevivir a décadas de excesos, cambios y tensiones, los Stones fueron un grupo en construcción. A principios de los 60 unos jóvenes Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards e Ian Stewart buscaban bajista y batería.

Jones, uno de los fundadores y por entonces prácticamente líder de la banda, se fijó en Watts, por lo que decidió dirigirse personalmente a él para intentar convencerlo de que abandonara su puesto en Blues Incorporated, el conjunto de blues liderado por Alexis Korner en el que tocaba.

La carta, fechada el 3 de junio de 1962 según el matasellos del sobre original, ha permanecido durante más de 60 años en el entorno familiar del músico. Brian Jones no se anduvo con demasiados rodeos. La misiva comenzaba con una fórmula cortés, casi ceremoniosa -"Estimado Charlie (...) si consideras que esta carta es algo impertinente, te ruego que me disculpes..."- , para después pasar a lo importante.

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"Estamos buscando un buen batería. Ya consideramos que nuestra banda es muy superior a la de Alex (creador de Blues Incorporated); estamos logrando un sonido muy compacto (...) pero ¡nuestro batería actual es pésimo!”, escribía el guitarrista. También le detallaba los días de ensayo, lunes, miércoles y viernes, y le pedía que le contara qué perspectivas tenía.

Se desconoce a qué mal batería se refería Jones. En aquellos meses, la banda probó con distintos músicos, entre ellos Mick Avory, que más tarde formaría parte de The Kinks, y Tony Chapman. Lo que sí queda claro de la misiva es la ambición de Jones y la convicción de que necesitaban encontrar a los músicos adecuados para construir un sonido propio.

Siete meses para cambiar la historia

La respuesta de Watts no fue inmediata. En aquel momento, el músico trabajaba en publicidad y tocaba con Blues Incorporated, una formación consolidada en la escena londinense del rhythm and blues. Abandonar aquella posición para incorporarse a un grupo que todavía estaba intentando encontrar su lugar suponía asumir un riesgo considerable.

El batería se incorporaría en enero de 1963, unos siete meses después de recibir la carta. Para entonces Bill Wyman también había entrado en la banda y el proyecto encontraba su alineación titular.

Queda claro que la espera mereció la pena. Watts permaneció junto a Jagger y Richards durante casi seis décadas, hasta su muerte en agosto de 2021, a los 80 años. Su manera de tocar, muy influenciada por el jazz y con una especial sensibilidad para el blues, aportó al grupo un swing único e inimitable.

Una pieza con valor de coleccionista

El interés de la carta va más allá de su precio estimado. Los documentos relacionados con los primeros años de una banda tan influyente permiten conocer sus aspiraciones antes de que el éxito convirtiese cada decisión en parte de una leyenda.

Craig Inciardi, especialista en música y cultura popular de Sotheby’s, ha destacado precisamente el carácter excepcional del documento, que ofrece un testimonio directo de la determinación de Jones por incorporar al batería que terminaría definiendo buena parte del sonido de los Rolling Stones.