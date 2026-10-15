Redacción Uppers 15 OCT 2026 - 10:29h.

‘Foreign Tongues, Loose Lips’ llegará el 27 de noviembre con cinco canciones inéditas de las sesiones de grabación de su último álbum

Entrena como un Rolling Stone: la playlist de Mick Jagger para darlo todo en el gimnasio

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Se pasaron 18 años sin publicar un álbum de estudio con material nuevo, pero una vez abierto el melón en 2023 con 'Hackney Diamonds' los venerables Rolling Stones están en racha y no paran de producir nuevas canciones. Si este verano ya sacaron el muy disfrutable 'Foreign Tongues' ahora anuncian una prolongación en forma de EP con cinco canciones inéditas más extraídas de aquellas fértiles sesiones de grabación, ‘Foreign Tongues, Loose Lips’.

El 27 de noviembre es la fecha en la que llegará esta colección de canciones que la propia banda define como un extra de “blues, country y ese sonido inconfundible de los Stones”. El nuevo material está ya disponible en preventa en varios formatos orientados tanto a seguidores habituales como a coleccionistas que incluyen el vinilo de 12 pulgadas con el CD del disco original, doble CD, todo en vinilo y varias ediciones que incluyen regalos como camiseta especial, mechero o cromos de la casa Panini.

Universo expandido

Las nuevas canciones de ‘Foreign Tongues, Loose Lips’ son 'Who You Callin' Crazy' -que se publicará como adelanto el próximo martes 20 de octubre y ya puede pre-guardarse en plataformas-, 'Bad Luck Hideaway' -que apareció semanas atrás como cara B del single 'Mr. Charm' incluyendo la batería del fallecido Charlie Watts-, 'Where There’s a Will', 'Human Tide' y 'She Still Comes Around'.

La publicación ampliará el universo del disco editado en julio de este año, en una trayectoria que supera las cinco décadas. 'Foreign Tongues' llegó menos de tres años después de 'Hackney Diamonds', un lapso inusualmente corto para los estándares de la banda. El álbum reunía 14 canciones y cuenta con colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith. El álbum fue grabado en los Metropolis Studios de Londres y volvió a contar con la producción de Andrew Watt.

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Regreso a los estudios de grabación

La noticia días después de que se confirmara que los Stones han vuelto al estudio de grabación. El saxofonista Courtney Pine aseguró en BBC Radio 3 haber participado en una sesión con Mick Jagger hace apenas unas semanas, aunque no queda claro si lo que grabó forma parte de las canciones de este EP o pertenece al próximo álbum del grupo.

Jagger adelantó en junio que había empezado a escribir nuevas canciones antes de la publicación de 'Foreign Tongues', dejando la puerta abierta a una trilogía de nuevos discos. “Tengo muchas cosas y no todas son adecuadas para la banda. Eso no debería impedirme seguir escribiendo”, señalaba entonces Jagger a NME.

Mientras, el regreso de los Stones a los escenarios sigue en el aire. El cantante mantiene su intención de volver a actuar en directo en 2027, y Ronnie Wood también está preparado para volver a la carretera, pero es Keith Richards quien siembra más dudas. "Sé que Mick está deseando salir de gira y que Keith no tiene tantas ganas. Para hacerlo, todos tienen que estar entusiasmados”, reconocía Wood recientemente.