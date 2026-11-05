Todo lo que hay detrás de la fotografía de moda: de los estudios tradicionales a las poses imposibles

La fotografía de moda cada vez apuesta más por la creatividad y el surrealismo en las imágenes

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Detrás de las imágenes más icónicas del mundo de la moda hay mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo creatividad por parte de los modelos y los fotógrafos que exploran sin límites su imaginación.

Poses extravagantes, escenarios surrealistas y escenas imposibles son cada vez más habituales en la fotografía de moda. Un vídeo del detrás de cámaras de una sesión de fotos muestra al carismático actor Willem Dafoe en su faceta como modelo de moda y tras la cámara el joven fotógrafo Conor Cunningham tirando de ingenio y creatividad.

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A sus 71 años, el actor muestra destreza y energía con poses surrealistas que parecen imposibles, pero que son portada de la revista de moda británica 'Outlander'. Una publicación de moda que ha revolucionado las redes sociales con los vídeos que muestran el detrás de cámaras con el proceso de las fotografías más únicas.

Surrealismo y moda

El de Williem Dafoe no es el único caso de fotografías originales en el mundo de la moda. El famoso fotógrafo francés JR tuvo la oportunidad de inmortalizar a los ganadores de los Premios Óscar durante una de las fiestas después de la ceremonia. El artista captó momentos exclusivos que parecen sacados de una película.

Sin embargo, la fotografía de moda no siempre se ha caracterizado por las poses originales o las situaciones extravagantes. El fotógrafo estadounidense Richard Avedon que sacó por primera vez la fotografía de moda de los tradicionales estudios y, más allá de la belleza canónica, los fotógrafos de moda apuestan cada vez más por imágenes rompedoras que invitan a la reflexión.

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La revista Harper's Bazaar es muestra de que la fotografía de moda va mucho más allá de mostrar prendas. En una portada de la revista de abril de 2022, protagonizada por la modelo trans Valentina Sampaio, la modelo aparece pisando un dinosaurio; toda una declaración de intenciones.