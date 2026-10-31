Manuel Pimentel Huelva, 31 OCT 2026 - 06:30h.

La almonteña de 6 años se convierte en imagen de la campaña de otoño-invierno de la prestigoiosa firma internacional Dior

El Ayuntamiento de su pueblo ha mostrado públicamente su orgullo y felicitado a la pequeña, que da sus primeros pasos en los desfiles internacionales de la alta costura

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Con tan solo seis años, Alejandra Vázquez Martín, una niña de Almonte, Huelva, acaba de convertirse en una de las protagonistas de la campaña de otoño-invierno de Dior, una de las firmas de lujo mas importantes a nivel internacional. Su nombre, hasta ahora desconocido para el gran público, empieza a sonar entre las pasarelas internacionales.

La noticia ha sido recibida en su pueblo como una pequeña gran revolución. El Ayuntamiento de Almonte no ha tardado en mostrar su satisfacción y en felicitarla públicamente a través de sus redes sociales: "Una noticia que nos llena de alegría y orgullo, especialmente por lo que representa para una niña que comienza a hacerse un hueco en un mundo tan competitivo como el de la moda".

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De Almonte a la pasarela internacional

Dior no es una marca de ropa cualquiera sino una de las casas de moda más influyentes del planeta. Fundada por Christian Dior, forma parte del grupo LVMH, el imperio del lujo que dirige Bernard Arnault y que también es dueño de firmas como Louis Vuitton, Givenchy o Kenzo. Tiene su sede en París y más de 160 boutiques repartidas por todo el mundo.

Para una niña de seis años, entrar en ese universo es algo fuera de lo común. Alejandra da así sus primeros pasos en el mundo de la moda y lo hace por la puerta grande, vinculando su imagen a una firma que viste a celebrities de medio planeta.

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El orgullo de un pueblo

La historia de Alejandra es un ejemplo de que las oportunidades más especiales llegan cuando menos se esperan y en Almonte están que no caben en sí de gozo.

Desde el Consistorio han subrayado el mérito que supone para una niña tan joven empezar a hacerse un hueco en un sector tan competitivo como el de la moda infantil de alta gama. Y han tenido palabras de cariño para ella y para su familia.

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Con el respaldo de su entorno y el cariño de todo su pueblo, la pequeña empieza a dar sus primeros pasos en una experiencia que no olvidará y que le ofrece un futuro prometedor. Mientras tanto, en Almonte presumen de vecina: "¡Enhorabuena, Alejandra!", concluyen desde el Consistorio.