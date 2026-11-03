El artista internacional es reconocido mundialmente por su voz, su personalidad y su puesta en escena

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Más allá de las míticas canciones del vocalista de Queen, Freddie Mercury, el artista también destacó por su puesta en escena y sus inolvidables 'looks' que ya forman parte de la historia de la moda y que podrán visitarse en el Victoria and Albert Museum en Londres.

'Freddie Mercury. Splendid Things' es el nombre de la exposición que hace referencia a la frase que dijo el cantante durante una entrevista: "Me gusta estar rodeado de cosas espléndidas". Hasta enero del próximo año 2027 podrá verse parte de la vestimenta más icónica del cantante y compositor británico en una exposición que más allá de mostrar las prendas que utilizó el artista en sus conciertos, las transforma en verdaderas obras de arte.

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"Es una celebración" señala Kate Bailey, comisaria de la exposición que se inaugura el año en el que el cantante habría cumplido 80 años. A pesar de haber fallecido a la temprana edad de 46 años, el legado de Freddie Mercury continúa muy vivo a través de su música y su personalidad.

Mucho más que ropa

Innovación y creatividad son dos conceptos que definen a uno de los artistas más aclamados del siglo XX. Con una personalidad única que no solo revolucionó la música, logró convertir el vestuario de sus shows en una parte esencial de su marca personal.

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En la exposición que acoge la ciudad de Londres se podrán ver algunos de los trajes más icónicos de Freddie Mercury como el famoso traje blanco con alas con el que representó 'Bohemian Rhapsody' o el espectacular traje rojo y negro que utilizó el artista para el videoclip de 'Made in Heaven'. Tampoco faltan en la exposición la corona y la capa que utilizó el artista para los conciertos del 'Magic Tour' del grupo Queen en la década de los años 80.

Casi cuatro décadas después de su muerte, Freddie Mercury sigue cautivando a jóvenes y mayores con su voz, su autenticidad y sus trajes más emblemáticos.