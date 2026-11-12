El actor destaca por involucrarse en los procesos de maquillaje y caracterización de sus presonajes

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Con más de cuatro décadas de experiencia en el mundo del cine, Johnny Depp puede considerarse uno de los actores más camaleónicos capaz de interpretar algunos de los papeles más complejos y diferentes. A lo largo de su trayectoria profesional, Depp ha dado vida a personajes completamente diferentes, tanto por su personalidad como por su aspecto.

Sin embargo, más allá de sus habilidades como actor, el protagonista de éxitos internacionales como 'Piratas del Caribe' o 'Eduardo Manostijeras' destaca por la icónica transformación física a la que se ha sometido para muchos de sus personajes. Una vez más, Johnny Depp sorprende ante la gran pantalla interpretando al Señor Scrooge en 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad'.

Barrie Gower, encargado de caracterizar Johnny Depp ha destacado que el actor "se involucra en el proceso de maquillaje. Sugirió ponerse manchas y la barbilla más larga".

El actor internacional, que desempeñó el papel del Sombrerero en 'Alicia en el País de las Maravillas', se vuelve irreconocible en la reinterpretación del clásico de Charles Dickens, 'Los fantasmas de la Navidad', en la nueva película dirigida por Ti West.

"Nadie nace cruel y enfadado. Lo brillante de Dickens es que viaja al pasado par descubrir el origen de la maldad de sus personajes", explica Johnny Depp en una entrevista sobre la nueva película.

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Sin embargo, nada tiene que envidiar el actor de Hollywood a los personajes de sus películas. Si el actor viajase a su propio pasado, podría presumir de haber vivido muchas vidas y cada una muy diferente de la anterior.

Su poder camaleónico lo ha exprimido el director Tim Burton al convertirlo en el año 1990 en Eduardo Manostijeras y años después en Willie Wonka en 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Tras décadas de trabajo como actor, no hay horas de maquillaje o prótesis a las que se resista Depp para ser un pirata del caribe o un animal fantástico.