Se trata del primer tema que publica personalmente en tres años

C.Tangana dedica especial atención a dos hechos recientes, su paternidad y el fallecimiento de un amigo

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C. Tangana hace resumen de lo mucho que ha cambiado su vida en esta década y lo que está por venir, incluido un disco, en ‘Milko Freestyle’, el primer tema que publica personalmente en tres años, con especial atención a dos hechos recientes, su paternidad y el fallecimiento de un amigo.

"Tú y yo no hablamos desde hace meses, resulta que estás en un hospital y perdiendo la apuesta", narra en esta letra dedicada a su también colaborador rapero, productor y artista visual mexicano Óscar Botello, conocido como Milkman, quien murió el pasado mes de febrero.

Su paternidad

Publicado de madrugada, en este tema conecta ese hecho con su paternidad y la continuidad de su carrera artística, teóricamente centrada en estos momentos más en el apartado cinematográfico: "Sin tiempo para asimilarlo mi niño ha nacido y mi vida ha cambiado / y otra vez pensando en el puto legado, en el nombre y el hambre que voy a dejarle".

"En Madrid vestido de civil escribiendo otro truco, otro palo, otro disco", afirma C. Tangana a continuación en una letra en la que anuncia una nueva era. "Resucito, como Cristo", prosigue en un tema que remata con un "a los que dudaban, la duda ha acabado".

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Una composición breve

Se trata de una composición breve, de apenas dos minutos, en los que con su habitual verbo ágil y certero resume los múltiples cambios que experimentó su carrera: "Saqué ‘El madrileño’, la mitad de los rapers de España querían echarme a patadas del gremio".

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Galardonado con tres Latin Grammy, ese disco de 2021 supuso una revolución nacional por su fusión de generaciones musicales, del mundo urbano con los folclores tanto latinoamericano como español, así como de rehabilitación contemporánea de determinados símbolos que entonces parecían anacrónicos.

Junto a su productora, Little Spain, facturó un documental que inmortalizó las vicisitudes y la tremenda aventura que supuso la gira que lo acompañó ("Lo he perdido todo, lo he invertido en la gira", canta en este nuevo tema a ese propósito).

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Aunque desde su discográfica se solía afirmar que el artista nunca había abandonado el estudio de grabación, todo su horizonte musical actual se limitaba a los cuatro conciertos únicos en el Movistar Arena con los que, a partir del próximo 15 de noviembre y con todo vendido, volverá a subirse a un escenario junto a Agorazein por el décimo aniversario de esta, su primera formación.