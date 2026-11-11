Muere el actor Stacy Keach, el inolvidable detective Mike Hammer de la televisión, a los 85 años

El intérprete consiguió un Globo de Oro gracias a su papel protagonista en la miniserie 'Hemingway'

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El mundo de la interpretación despide a uno de sus rostros más reconocidos. El actor estadounidense Stacy Keach ha fallecido este pasado martes, 10 de noviembre, a los 85 años. El intérprete, que se dio a conocer gracias a su inolvidable papel del detective privado Mike Hammer, ha perdido la vida en su domicilio familiar de Magdalenka, en Polonia, país en el que residía junto a su familia.

La noticia ha sido confirmada por su esposa, Małgosia Tomassi Keach, que ha explicado que el actor llevaba tiempo sufriendo una grave enfermedad cardíaca que terminó provocándole una insuficiencia cardíaca.

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"Después de una larga y difícil batalla contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca, Stacy abandonó este mundo en paz", ha comunicado su mujer, según las declaraciones recogidas por medios estadounidenses como la revista "People'.

En el mismo mensaje, Małgosia ha querido recordar tanto al profesional como al hombre con el que compartió cuatro décadas de vida. "Stacy no solo fue un actor legendario, admirado y querido por el público de todo el mundo, sino también mi amado esposo, mi compañero y el corazón de nuestra familia".

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Tal y como ha indicado, Keach falleció rodeado de los suyos, después de una vida dedicada a la interpretación y de una carrera que se prolongó durante más de seis décadas.

De Mike Hammer a uno de los actores más respetados de Hollywood

Keach creció en una familia estrechamente vinculada al mundo artístico. Era hijo del actor, productor y director Stacy Keach Sr. y de la actriz Mary Cain. La interpretación formó parte de su vida desde muy pequeño y pronto descubrió que su vocación estaba sobre los escenarios.

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Estudió en la Universidad de California en Berkeley, donde se graduó en Literatura Inglesa y Arte Dramático, y después amplió su formación en la prestigiosa Escuela de Arte Dramático de Yale.

También obtuvo una beca Fulbright que le permitió estudiar en la London Academy of Music and Dramatic Art, en Reino Unido.

Antes de convertirse en una estrella de la televisión, Keach ya había conseguido reconocimiento en el teatro. Interpretó a personajes de 'Shakespeare' como Hamlet, Enrique V y otros protagonistas de grandes obras de la dramaturgia.

Gracias a su trabajo en Broadway también llegó a recibir una nominación al premio Tony por su interpretación de Buffalo Bill en la obra 'Indians', en 1969.

Sin embargo, fue la televisión la que le permitió darse a conocer. En 1983 protagonizó la película para televisión 'Murder Me, Murder You', en la que se puso por primera vez en la piel de Mike Hammer, el detective privado creado por el escritor estadounidense Mickey Spillane.

El personaje tendría continuidad en 'The New Mike Hammer', que se emitió entre 1984 y 1987. Keach consiguió convertir al investigador en uno de los personajes más reconocibles de la televisión de aquella época.

Su interpretación tuvo tanta repercusión que volvió a ponerse en la piel del detective en distintas producciones televisivas y, años después, en la serie 'Mike Hammer, Private Eye', emitida entre 1997 y 1998.

Aunque este fue el personaje que más marcó su popularidad, Keach participó en numerosas producciones. Uno de sus trabajos más destacados llegó en 1988, cuando protagonizó la miniserie 'Hemingway', en la que dio vida al célebre escritor estadounidense Ernest Hemingway.

Para preparar el personaje llegó a ganar alrededor de 16 kilos y ofreció una interpretación que le valió el Globo de Oro al mejor actor en una miniserie o película para televisión. También fue candidato al premio Emmy por este trabajo.

En el cine, trabajó en títulos como 'Fat City', 'The Long Riders', 'The Ninth Configuration', 'Up in Smoke', 'Escape from L.A.,' 'American History X' o 'Nebraska', entre otras.

Su historia de amor con Małgosia Tomassi y sus dos hijos

En el terreno personal, Stacy Keach estuvo casado en cuatro ocasiones. Su última esposa fue la actriz y antigua modelo polaca Małgosia Tomassi, a quien conoció durante el rodaje de la serie 'Mike Hammer'.

Su relación duró 40 años y juntos formaron una familia. El matrimonio tuvo dos hijos, Shannon y Karolina.

La familia residía en Polonia, donde Keach había obtenido la ciudadanía en 2015 y donde finalmente ha fallecido.