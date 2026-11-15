Su serie ‘On the Nest’ enfrenta dos habitaciones, la que se prepara y la que se queda vacía, y habla de una etapa que muchos conocen bien

El artista que viaja por el mundo fotografiando a diferentes familias junto a los medicamentos que tienen en casa

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En una imagen, una pareja joven posa en un cuarto recién pintado. La cuna está montada, los peluches colocados en las estanterías y la ropa diminuta doblada y ordenada en los cajones. Todo está listo para alguien que todavía no ha llegado. En la imagen que la acompaña, otra pareja, esta con canas y algunas arrugas, se sienta en la habitación que habitó su hijo durante veinte años. Atrás quedan los trofeos del instituto, una guitarra que nadie toca y una cama que ahora sirve de mesa de trabajo. Lo que separa ambas fotografías es una vida entera de crianza, y precisamente ese contraste es el corazón de On the Nest, la serie que Dona Schwartz desarrolló entre 2006 y 2015 y que se puede ver en su web.

Dos transiciones frente a frente

El proyecto está dividido en dos partes, Expecting Parents (padres a la espera) y Empty Nesters (padres con el nido vacío), y se presenta en parejas de imágenes. Arriba, los futuros padres en el cuarto listos para recibir a un bebé. Abajo, los padres veteranos en la habitación que dejaron sus hijos al marcharse. “Me intriga cómo pasamos de una etapa vital a la siguiente”, explica la autora, que invita al espectador a “reflexionar sobre sus propias experiencias de cambio”.

Para Schwartz, el cuarto del bebé es “un lienzo en el que los padres pintan a grandes trazos la imagen que imaginan del futuro”. Muchos, observó, eran “espacios de exhibición, y no para el público”, decorados con un cuidado casi ritual. La serie le hizo pensar también en algo que a menudo se obvia: “lo valientes que somos cuando decidimos tener un bebé”. Describe ese momento previo a la llegada del primer hijo como “un momento mágico que nunca se repite”.

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Habitaciones como yacimientos

El otro extremo de la serie están las habitaciones que dejan los hijos, cuenta la fotógrafa, son “casi como yacimientos arqueológicos”. En algunas, “los juguetes abandonados de la infancia compiten por el espacio en las estanterías con los trofeos del instituto”. Encontró, sobre todo, muchos instrumentos musicales abandonados.

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Hay familias que no tocan nada y las habitaciones se convierten en una suerte de santuarios. Otras reconvierten el espacio casi de inmediato. “Las camas sin uso se convierten en mesas de trabajo provisionales en las que, por ejemplo, nace un cuarto de costura”, escribe. El caso más extremo en este sentido con el que se encontró fue el de unos padres que redecoraron la habitación apenas dos meses después de la marcha de su hijo.

A esos padres Schwartz los ve “más sabios, más prudentes y solo un poco melancólicos”. Y subraya algo que cualquiera que haya despedido a un hijo reconocerá: “pasar página en uno de los capítulos más largos de la vida no es poca cosa”. También deja un consuelo: “la crianza nunca termina del todo”.

La fotógrafa que acabó dentro de su serie

Este proyecto guardaba para su autora un giro personal. “Ahora tengo el nido vacío, pero cuando empecé el proyecto no lo tenía, y pensaba que iba a ser algo fabuloso”, reconoció en 2016. La realidad fue otra: “Te sientes un poco nostálgico, al menos yo, y es una transición a la que cuesta acostumbrarse”. En el verano de 2014, Schwartz y su marido se mudaron a Canadá y dejaron a sus hijos en Estados Unidos, la mayoría en Minneapolis.

Nacida en Filadelfia en 1955, Schwartz se doctoró en la Annenberg School for Communications de la Universidad de Pensilvania y fue profesora de la Universidad de Minnesota entre 1982 y 2014. Hoy es catedrática en el Departamento de Arte de la Universidad de Calgary. Antes de On the Nest, publicó en 1992 Waucoma Twilight: Generations of the Farm, sobre varias generaciones de una familia de agricultores, y en 1997 Contesting the Super Bowl. En 2009, la editorial alemana Kehrer Verlag publicó In the Kitchen, y en 2015 recogió On the Nest en un libro.

El nido vacío, más tarde en España

Las fotografías de Schwartz se hicieron en Estados Unidos, pero la experiencia que retratan es universal, aunque el calendario cambie. En España, la mayoría de los jóvenes no se va de casa hasta los 30 años o más, lo que está por encima de la media europea, que es de 26 años, quedando muy lejos de Finlandia, donde la edad se sitúa en los 21. Eso significa que muchos padres españoles viven el nido vacío pasados los 55 o los 60, a veces coincidiendo con la jubilación o el cuidado de sus propios padres. La habitación del hijo, en esos casos, se queda vacía en un momento en que la casa ya estaba cambiando por otros motivos.

Ante esa realidad, la serie no propone respuestas, solo observa. Unos guardan la habitación intacta; otros la convierten en despacho, en taller o en cuarto de invitados para cuando vuelvan los hijos, o los nietos. Schwartz sugiere que ambas reacciones son formas de seguir siendo padres.