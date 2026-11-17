La banda presentará 'Nada es como antes', su primer álbum con canciones inéditas en más de seis años

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Después de un año alejados de los grandes escenarios, Los Secretos vuelven a poner fecha a su reencuentro con el público. La banda liderada por Álvaro Urquijo ha aprovechado este año para descansar, recuperar las horas de estudio, componer nuevas canciones y dar forma a un nuevo disco. Ahora, con ese trabajo ya en marcha y un primer sencillo publicado, acaban de anunciar las fechas de su gira de 2027.

La decisión de tomarse un año sabático de las actuaciones en directo llegó tras una temporada especialmente intensa, con más de 150 conciertos entre 2024 y 2025. Urquijo ya dijo entonces que llevaban prácticamente toda su trayectoria sin detenerse por voluntad propia y necesitaban una pausa para tomar aire y abrir una nueva etapa musical.

Durante ese paréntesis de menor exposición pública Los Secretos han ido preparando 'Nada es como antes', su primer álbum con canciones inéditas en más de seis años, un trabajo que representa precisamente su voluntad de mirar hacia delante sin renunciar a la identidad que les a acompañado durante casi cinco décadas. Se espera que salga a la venta a principios del próximo año.

El pasado viernes ya publicaron 'Yo no era nadie', el primer contacto de sus seguidores con el material que han estado componiendo y grabando en los últimos meses y que ha sido acogido magníficamente. No es casualidad que el grupo haya querido compartirla antes de anunciar la nueva gira. La intención es que el regreso a los escenarios no se limite a recuperar el repertorio de siempre, por mucho que canciones como 'Déjame', 'Pero a tu lado', 'La calle del olvido' o 'Ojos de gata' sigan siendo imprescindibles en sus conciertos.

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A punto de cumplir 50 años de historia

La gira de 2027 tendrá, además, un significado especial por el momento que atraviesa la formación. No será simplemente la vuelta después de un año sin apenas conciertos. También supondrá la antesala de una celebración muy importante para Los Secretos, que en 2028 cumplirán medio siglo de trayectoria.

Desde aquellos primeros pasos como grupo a finales de los 70 hasta convertirse en una de las formaciones más queridas del pop español, su historia ha estado marcada por canciones que han acompañado a varias generaciones. La pérdida de Enrique Urquijo, en 1999, cambió para siempre el rumbo de la banda, pero Álvaro Urquijo decidió mantener vivo el proyecto y seguir construyendo nuevas páginas de esa historia.

Las citas de la gira

La banda acaba de dar a conocer las primeras citas de su regreso. Las entradas saldrán a la venta este jueves 19 de noviembre a las 12:00 horas en la web oficial del grupo.