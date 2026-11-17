Los Secretos regresan a los escenarios en 2027 con nueva música: todas las fechas anunciadas
La banda presentará 'Nada es como antes', su primer álbum con canciones inéditas en más de seis años
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Después de un año alejados de los grandes escenarios, Los Secretos vuelven a poner fecha a su reencuentro con el público. La banda liderada por Álvaro Urquijo ha aprovechado este año para descansar, recuperar las horas de estudio, componer nuevas canciones y dar forma a un nuevo disco. Ahora, con ese trabajo ya en marcha y un primer sencillo publicado, acaban de anunciar las fechas de su gira de 2027.
La decisión de tomarse un año sabático de las actuaciones en directo llegó tras una temporada especialmente intensa, con más de 150 conciertos entre 2024 y 2025. Urquijo ya dijo entonces que llevaban prácticamente toda su trayectoria sin detenerse por voluntad propia y necesitaban una pausa para tomar aire y abrir una nueva etapa musical.
Durante ese paréntesis de menor exposición pública Los Secretos han ido preparando 'Nada es como antes', su primer álbum con canciones inéditas en más de seis años, un trabajo que representa precisamente su voluntad de mirar hacia delante sin renunciar a la identidad que les a acompañado durante casi cinco décadas. Se espera que salga a la venta a principios del próximo año.
El pasado viernes ya publicaron 'Yo no era nadie', el primer contacto de sus seguidores con el material que han estado componiendo y grabando en los últimos meses y que ha sido acogido magníficamente. No es casualidad que el grupo haya querido compartirla antes de anunciar la nueva gira. La intención es que el regreso a los escenarios no se limite a recuperar el repertorio de siempre, por mucho que canciones como 'Déjame', 'Pero a tu lado', 'La calle del olvido' o 'Ojos de gata' sigan siendo imprescindibles en sus conciertos.
A punto de cumplir 50 años de historia
La gira de 2027 tendrá, además, un significado especial por el momento que atraviesa la formación. No será simplemente la vuelta después de un año sin apenas conciertos. También supondrá la antesala de una celebración muy importante para Los Secretos, que en 2028 cumplirán medio siglo de trayectoria.
Desde aquellos primeros pasos como grupo a finales de los 70 hasta convertirse en una de las formaciones más queridas del pop español, su historia ha estado marcada por canciones que han acompañado a varias generaciones. La pérdida de Enrique Urquijo, en 1999, cambió para siempre el rumbo de la banda, pero Álvaro Urquijo decidió mantener vivo el proyecto y seguir construyendo nuevas páginas de esa historia.
Las citas de la gira
La banda acaba de dar a conocer las primeras citas de su regreso. Las entradas saldrán a la venta este jueves 19 de noviembre a las 12:00 horas en la web oficial del grupo.
- 27 de febrero de 2027. Ávila (Lienzo Norte).
- 5 de marzo de 2027. Vigo (Teatro Afundación).
- 6 de marzo de 2027. A Coruña (Palacio de la Ópera).
- 12 de marzo de 2027. Salamanca (CAEM).
- 13 de marzo de 2027. Cáceres (Palacio de Congresos).
- 20 de marzo de 2027. León (Auditorio Ciudad de León).
- 26 o 27 de marzo de 2027. Jávea, Alicante (Festival Mar de Jávea).
- 2 de abril de 2027. Burgos (Fórum Evolución).
- 3 de abril de 2027. Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe).
- 10 de abril de 2027. Palma de Mallorca (Auditorium de Palma).
- 16 de abril de 2027. Pamplona (Baluarte).
- 17 de abril de 2027. Logroño (Riojafórum).
- 23 de abril de 2027. Girona (Auditori, Festival Strenes).
- 8 de mayo de 2027. Pozoblanco, Córdoba (Teatro Municipal El Silo).
- 21 de mayo de 2027. San Sebastián / Donostia (Kursaal).
- 26 de mayo de 2027. Zaragoza (Recinto por anunciar).
- 27 de mayo de 2027. Barcelona (Palau de la Música, Festival Guitar BCN).
- 28 de mayo de 2027. Valencia (Palau de les Arts).
- 4 de junio de 2027. Medellín, Badajoz (METFEST / Metellinum Festival).
- 5 de junio de 2027. Murcia (Auditorio Víctor Villegas).
- 13 de junio de 2027. Bilbao (Teatro Arriaga).
- 19 de junio de 2027. Sevilla (Teatro de la Maestranza).
- 25 de junio de 2027. Madrid (Recinto por anunciar).
- 30 de julio de 2027. Castellón (Som Festival).
- 6 de agosto de 2027. Jerez de la Frontera, Cádiz (Festival Tío Pepe).
- 10 de agosto de 2027. Marbella, Málaga (Starlite Occident).
- 21 de agosto de 2027. Sanxenxo, Pontevedra (Costa Feira).
- 9 de septiembre de 2027. Granada (1001 Músicas).
- 12 de septiembre de 2027. Santander (La Plaza).
- 16 de septiembre de 2027. Albacete (Caseta de los Jardinillos).
- 25 de septiembre de 2027. Málaga (Teatro Cervantes).
- 30 de septiembre de 2027. Valladolid (Centro Cultural Miguel Delibes).
- 1 de octubre de 2027. Gijón (Teatro de la Laboral).