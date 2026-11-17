Redacción Uppers 17 NOV 2026 - 10:40h.

'Thank God It's Christmas... Again' incorpora nuevos instrumentos y voces acompañando la interpretación original de Freddie Mercury

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No fue un éxito cuando se publicó a finales de 1984, pero el paso del tiempo ha conferido a 'Thank God It's Christmas' de Queen de cierto aroma a clásico navideño del rock. Ahora Brian May y Roger Taylor han decidido volver al estudio y otorgarle una nueva identidad sonora a la canción, incorporando nuevos instrumentos y voces sin renunciar, por supuesto, a la interpretación original de Freddie Mercury.

El objetivo de 'Thank God It’s Christmas… Again' era revisitar una grabación que, según reconocen sus propios protagonistas, nunca llegó a tener todo el acabado que habrían deseado. En octubre de 1984 Queen acababa de terminar la primera parte de su gira 'The Works' y disponía de un breve descanso antes de volver a los escenarios. Fue en ese intervalo cuando surgió la idea de grabar un sencillo navideño.

Una canción nacida a toda velocidad

El reto era considerable, porque había que componerlo, registrarlo y publicarlo antes de que llegaran las fiestas. Taylor y May trabajaron juntos en la canción a partir de unas maquetas caseras. El primero tenía bastante avanzadas las estrofas, mientras que May aportó la idea del estribillo.

El 7 de noviembre los dos músicos y John Deacon comenzaron a trabajar en el material en los estudios Sarm West de Londres. Dos días después, el grupo se trasladó a Musicland Studios, en Múnich, donde se incorporó Freddie Mercury para grabar la voz principal.

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El resultado fue una canción construida prácticamente contra reloj. La voz de Mercury se registró en una sola sesión y la mezcla se completó el 11 de noviembre. Apenas dos semanas después, el 26 de noviembre de 1984, el sencillo llegaba a las tiendas. Sin embargo, pasó de forma bastante discreta por las listas en comparación con otros fenómenos de ese invierno, como el 'Do They Know It’s Christmas?' de Band Aid.

Freddie sigue siendo el corazón de la canción

Las prisas por completar el tema a tiempo no son la causa de que la canción no calara en el público en su momento -solo alcanzó el puesto 21 del top británico-, pero sí explican por qué volver ahora a ella e incorporar aquellos elementos que entonces se quedaron fuera. "La oportunidad de rehacerla con nuevos coros, batería real y guitarras adicionales ha llevado la canción hasta nuestros estándares habituales de Queen", explica Taylor.

"¡Está reluciente y renovada! La voz original de Freddie, por supuesto, sigue brillando como siempre; es una de sus mejores interpretaciones. Pero nosotros le hemos añadido un poco más de brillo", interviene May, quien admite que la iniciativa también surge del interés de Sony, la discográfica del grupo, que consideraba que la canción no había tenido en su momento la oportunidad de alcanzar una difusión internacional a la altura de su potencial. "Es como cerrar un círculo", añade.

La canción está disponible en las plataformas digitales y también tendrá una edición limitada en vinilo de siete pulgadas, prevista para el 18 de diciembre, con una versión editada para radio y otra de mayor duración.