Las diez guitarras llevan en el puente un trozo de la silla de haya en la que Camarón solía fumar

Camarón vuelve a reunir a Ketama

Compartir







“Él era un gran fumador y solía fumar en una silla hecha con madera de haya.” Así recordaba Dolores Montoya, La Chispa, el pasado lunes en Madrid, el asiento en el que Camarón de la Isla se sentaba a fumar y a escuchar música. Más de tres décadas después de la muerte del cantaor, esa silla ha acabado formando parte de una colección de guitarras. “Cortaron un trozo de esa madera para incluirlo en la guitarra”, añadió la viuda. Junto a su hijo, el guitarrista Luis Monje Montoya, presentó la serie con la que Alhambra Guitarras celebra el 75 aniversario del nacimiento de José Monje Cruz, que nació el 5 de diciembre de 1950.

Un fragmento de haya en el puente

Conviene matizar la imagen de una silla convertida en guitarras. La madera de haya no forma el cuerpo de los instrumentos: un trozo de ella se ha engastado en el puente de cada guitarra de la edición limitada, que es la pieza en la que se anudan las cuerdas. El núcleo de la serie lo forman diez ejemplares repartidos en dos modelos de cinco unidades numeradas, Leyenda y Duende. Los dos comparten los guiños al artista. Llevan su firma, reproducida “tal y como la hacía mi padre”, según Luis Monje, y en la marquetería aparecen la luna y la estrella que Camarón llevaba tatuadas. Cada guitarra cuesta 8.400 euros.

La diferencia entre ambas está en la madera y responde a las dos grandes familias de la guitarra flamenca. Leyenda está construida en palosanto, el material de la llamada guitarra negra, que aporta más cuerpo y sostenido. Duende usa el ciprés español de la guitarra blanca, más ligera, seca y percutiva.

El lutier Javier Mengual, encargado de su elaboración, lo explica en términos de escenario afirmando que Leyenda le parece “más apropiada para conciertos y grandes escenarios”, mientras que Duende “suena mejor en espacios pequeños”. Considera además que ambas maderas son “más adecuadas para el flamenco”. Mengual explicó también que el diseño partió de las preferencias del propio cantaor, que buscaba guitarras ligeras, mástiles cómodos y un sonido profundo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una guitarra roja para empezar a tocar

Junto a las diez piezas numeradas, la colección incluye una tercera guitarra, de color rojo cereza. Se llama La Chispa en honor a la viuda y está construida con ciprés, palosanto, ébano rayado y abeto. Su vocación es otra, y su precio también: 1.400 euros. La propia Dolores Montoya la describió como un instrumento pensado “para que los más pequeños y los jóvenes guitarristas comiencen a tocar”.

Luis Monje probó en directo los instrumentos durante la presentación y no ocultó la satisfacción de la familia: “Hacía falta que hubiera una guitarra con el nombre de mi padre y me alegro de que hayan sido ellos quienes lo hicieran”. Tras tocarla, resumió así su impresión: “una guitarra muy flamenca, necesitábamos que Alhambra tuviera una gran guitarra flamenca como esta”. Al acto asistió también el consejero delegado de la firma, Juan Sanchís Jordá, que acompañó a la familia en el proyecto, impulsado por los herederos del cantaor.

El Camarón que tocaba en casa

La elección de la guitarra como homenaje no es casual. Su nombre quedó ligado a una de las voces que revolucionaron el flamenco, pero Camarón tenía en privado una relación estrecha con el instrumento. Su familia conserva más de cincuenta guitarras, además de laúdes y otros instrumentos, y entre ellas figura una Alhambra de los años setenta.

Ese vínculo enlaza con la historia de la propia marca. Nació a comienzos de los años sesenta en un pequeño taller de carpintería de Muro de Alcoy (Alicante), donde Francisco Martínez Clavel propuso a sus socios fabricar un prototipo de guitarra española. En 1965 se constituyó Manufacturas Alhambra. Hoy la empresa tiene más de cien artesanos y vende sus instrumentos en más de 70 países. En ese mismo taller alicantino se han construido las piezas que llevan la firma de Camarón y un pedazo de la silla de haya en la que solía fumar mientras escuchaba música.