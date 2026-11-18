Redacción Uppers 18 NOV 2026 - 10:14h.

El añorado músico y compositor fue encontrado muerto en un portal de Malasaña el 17 de noviembre de 1999, a los 39 años

Los Secretos regresan a los escenarios en 2027 con nueva música: todas las fechas anunciadas

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Han pasado 27 años desde que Enrique Urquijo falleciera, el 17 de noviembre de 1999, a los 39 años, pero sus canciones siguen ocupando un lugar privilegiado en la memoria sentimental de varias generaciones. Su grupo, Los Secretos, tampoco se ha olvidado de él y le ha dedicado un sencillo y emotivo mensaje en sus redes sociales. "Enrique siempre en el recuerdo...", han escrito en su cuenta oficial, acompañado de un vídeo que une imágenes del añorado compositor y una actuación en directo de la banda interpretando 'Te he echado de menos'.

Si algo ha demostrado la historia de Los Secretos es que Enrique nunca se marchó del todo. Su presencia continúa en cada concierto, en cada canción que el público canta de principio a fin y en ese repertorio que forma parte de la banda sonora de la música española.

Calle melancolía

Enrique Urquijo nació en Madrid el 15 de marzo de 1960. Junto a sus hermanos Javier y Álvaro y el batería Canito puso en marcha el proyecto musical que acabaría convirtiéndose en Los Secretos, uno de los nombres imprescindibles de la Nueva Ola madrileña y de la Movida. Y ya desde sus primeros trabajos el grupo encontró una personalidad propia. Frente a otras propuestas musicales de aquella época, sus canciones apostaban por las melodías cuidadas, las guitarras y unas letras que hablaban de amor, desamor, soledad y desencuentros.

Canciones como 'Déjame', 'Sobre un vidrio mojado', 'La calle del olvido', 'Ojos de gata' o 'Quiero beber hasta perder el control' terminaron convirtiéndose en clásicos populares. La vida de Enrique, sin embargo, estuvo marcada por una lucha personal contra las adicciones. En 1999 fue encontrado muerto en un portal de la calle Espíritu Santo, en el madrileño barrio de Malasaña. Su fallecimiento conmocionó al mundo de la música y dejó huérfanos a sus compañeros y a miles de seguidores.

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Aprendiendo a seguir sin él

Su muerte parecía anunciar también el final de Los Secretos. ¿Cómo podía continuar un grupo sin la voz que había definido buena parte de su identidad y sin uno de sus compositores fundamentales? Su hermano Álvaro Urquijo decidió, junto al resto de los músicos, que la historia no debía terminar allí. No fue una decisión sencilla. El propio Álvaro ha reconocido en varias ocasiones que al principio se sentía casi como un usurpador interpretando las canciones de Enrique, pero la respuesta del público les cargó de razones para continuar.

Con Álvaro al frente, Los Secretos fueron construyendo una nueva etapa sin renunciar a su pasado. Han seguido grabando discos, recorriendo escenarios y manteniendo vivo un repertorio que pertenece tanto a quienes descubrieron al grupo en los años ochenta como a quienes se han acercado a sus canciones mucho después. De hecho, acaban de anunciar las fechas de la nueva gira que emprenderán en 2027 para presentar las canciones de su inminente nuevo álbum, 'Nada es como antes', el primero con canciones nuevas en más de seis años. Como adelanto, acaban de publicar el sencillo, 'Yo no era nadie', que ha sido acogido magníficamente por sus seguidores.

Las entradas para los recitales ya anunciados saldrán a la venta este jueves 19 de noviembre a las 12:00 horas en la web oficial del grupo.