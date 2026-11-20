Redacción Uppers 20 NOV 2026 - 12:32h.

Julien’s Auctions ha sacado a la venta objetos personales de músicos y estrellas de cine para conmemorar el 50 aniversario de The King's Trust

A subasta la carta que los Rolling Stones le escribieron a Charlie Watts en sus inicios: “Nuestro batería es pésimo”

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Una batería utilizada durante años por Phil Collins, las botas que Paul McCartney llevó en el Jubileo de Isabel II o una camisa de escenario de Mick Jagger forman parte de una subasta excepcional celebrada este 19 de noviembre en Los Ángeles. La iniciativa, organizada por Julien’s Auctions, conmemoraba el 50 aniversario de The King’s Trust y reunía objetos personales de músicos y estrellas del cine.

La casa de subastas ha sacado a la venta 348 lotes procedentes de colecciones privadas. El gran protagonista era Collins, que ha abierto su archivo personal, pero no estaba solo. McCartney, Jagger, Elton John, George Harrison, David Bowie, Robert Plant, Brian May y otras figuras de la música y el cine también han aportado piezas.

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La recaudación se destina íntegramente a The King’s Trust , la entidad fundada en 1976 por el entonces príncipe Carlos, hoy rey Carlos III, para ayudar a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad a encontrar oportunidades de formación, empleo y desarrollo profesional. En sus cinco décadas de actividad, la organización ha acompañado a más de 1,5 millones de jóvenes.

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Collins, el gran protagonista

La venta tiene un componente especialmente emotivo para Collins, cuya vinculación con la institución se remonta a más de cuatro décadas, cuando fue su primer embajador. La colección reunía recuerdos de un periodo especialmente intenso de su carrera, entre 1980 y 1995, cuando alternaba su trabajo con Genesis y su exitosa trayectoria en solitario.

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Entre las piezas más llamativas figuraba la ropa que llevó durante el histórico concierto de Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985. Collins actuó aquel día en el estadio de Wembley y, después de cruzar el Atlántico a bordo de un Concorde, volvió a subirse a un escenario en Filadelfia. La camisa estampada y los pantalones cargo de color caqui que vistió en aquella actuación se habían convertido en uno de los grandes reclamos de la subasta. Por eso sorprende más que finalmente se quedara sin comprador.

La gran estrella económica del archivo fue una batería Premier utilizada por Collins durante los años 70 y 80, firmada y acompañada de una pequeña ilustración realizada por el músico. El instrumento alcanzó los 44.800 dólares. superando ampliamente su estimación inicial, que estaba entre 6.000 y 8.000 dólares.

También despertaron un enorme interés dos hojas con las letras manuscritas de trabajo de 'That's All', una de las canciones más conocidas de Genesis, vendidas por la sorprendente cifra de 40.000 dólares. Otra pieza con una historia muy particular fue el traje de rayas que Collins llevó en su aparición en la serie 'Corrupción en Miami', en 1985, que encontró comprador por 5.120 dólares.

Las botas de Paul McCartney y la camisa de Mick Jagger

Dos de los nombres más esperados de la subasta eran los de Paul McCartney y Mick Jagger. Ambos aportaron prendas que habían llevado sobre el escenario y que conservaban el atractivo añadido de estar vinculadas a acontecimientos concretos de sus respectivas trayectorias.

El exbeatle donó unas botas negras de estilo Chelsea, con tacón apilado y cierres de cremallera, que utilizó durante las celebraciones del Jubileo de Diamante de Isabel II, en junio de 2012. Mientras que Jagger puso a disposición de los coleccionistas una camisa confeccionada expresamente para su vestuario de gira por Jane Hayward y Owen Gastor. El líder de los Rolling Stones la llevó en dos conciertos de 2017, uno en el Friends Arena de Estocolmo y otro en Hamburgo. En ambos casos, sin embargo, no se alcanzó el precio mínimo de reserva.

Elton John aportó unas gafas de sol de cristales rosados de la firma Cutler and Gross, procedentes de su colección personal; de George Harrison llegó un ejemplar de 'Songs by George Harrison', libro de arte y música numerado y firmado por el músico y el artista visual Keith West; y de David Bowie se ofrecía un ejemplar de edición limitada del libro fotográfico 'Speed of Life', firmado por el cantante y por el fotógrafo japonés Masayoshi Sukita.

Mark Knopfler donó una guitarra eléctrica Fender Signature Stratocaster de color rojo, firmada por él mismo; Robert Plant contribuyó con un reconocimiento multiplatino relacionado con el DVD de Led Zeppelin publicado en 2003 y Matt Bellamy aportaba una guitarra Manson firmada por los tres integrantes de Muse.

La iniciativa no se limitaba a las estrellas de la música. George y Amal Clooney donaron un reloj Omega Seamaster Planet Ocean que perteneció al actor, y Al Pacino aportó un bastón y una taza utilizados en el rodaje de 'Lear Rex', una adaptación cinematográfica de 'El rey Lear', de William Shakespeare.