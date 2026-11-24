El cantante falleció el 24 de noviembre de 1991, pero su voz sigue sonando en estadios, listas de reproducción, redes sociales, videojuegos y publicidad

Queen reaviva el espíritu navideño con una nueva versión de su villancico clásico de los 80

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El 24 de noviembre de 1991 nos dejó Freddie Mercury a causa de una bronconeumonía derivada de complicaciones del sida. Su muerte conmocionó al mundo de la música como pocas lo hicieron antes y pocas lo harían después. Pero han pasado 35 años y su voz sigue atravesando generaciones. Suena en los estadios, en las listas de reproducción de Spotify, en los vídeos de TikTok y hasta en los videojuegos que consumen millones de jóvenes.

Queen ha conseguido algo de lo que muy pocos grupos del rock clásico pueden presumir. Puede que ni siquiera los Beatles. Su música no se ha quedado atrapada en la nostalgia de quienes vivieron su época dorada. Ha encontrado nuevos públicos que la descubren, la hacen suya y la incorporan a su propio lenguaje cultural. Y Freddie se ha transformado en un icono que va más allá de la música. Su personalidad escénica, su estética y su manera de celebrar su libertad individual conectan con una juventud que encuentran en él una figura sorprendentemente actual.

¿Cómo ha conseguido una banda nacida en los años 70 mantener semejante capacidad de convocatoria en plena era del consumo musical digital? Lo cierto es que hay un antes y un después de 2018. El estreno de la película 'Bohemian Rhapsody', con Rami Malek en la piel de Mercury, supuso un auténtico boom. El filme, que superó los 900 millones de dólares de recaudación mundial y obtuvo cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor actor para Malek, consiguió que millones de espectadores se acercaran por primera vez a la historia de Queen.

La película funcionó como una gigantesca puerta de entrada al catálogo del grupo y demostró que sus hits de los 70 y los 80 podían competir perfectamente con los lanzamientos contemporáneos. La recreación del concierto de Live Aid de 1985 fue crucial. Aquellos 21 minutos de espectáculo, energía y conexión con el público mostraron a una nueva generación por qué Mercury había sido uno de los grandes frontman de la historia del rock. Muchos jóvenes que descubrieron aquello en la película buscaron inmediatamente después la actuación real en Youtube.

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El fenómeno cinematográfico tuvo, además, una consecuencia duradera. Queen dejó de ser para muchos jóvenes un grupo que pertenecía a la colección de discos de sus padres y pasó a formar parte de sus propios descubrimientos musicales.

Un catálogo que no envejece

La continuidad del éxito se aprecia especialmente en las plataformas de streaming. Queen mantiene una audiencia millonaria en Spotify y sus grandes composiciones acumulan cifras de reproducción extraordinarias. Su catálogo supera los 53 millones de oyentes mensuales en noviembre de 2026 y 'Bohemian Rhapsody' ha rebasado los 3.300 millones de reproducciones.

Además, su popularidad no depende de una o dos canciones que se destacan del resto. 'Don't Stop Me Now', 'Another One Bites the Dust', 'Under Pressure', 'Somebody to Love' o 'Radio Gaga', por citar solo algunas, cuentan con melodías poderosas, estribillos reconocibles y una riqueza instrumental que permite escucharlas una y otra vez sin que pierdan interés. El público puede acercarse a la banda a través del rock contundente, las armonías vocales, las composiciones de inspiración operística o sus temas más bailables. Pocos grupos ofrecen semejante variedad sin perder una identidad musical tan reconocible.

Si Spotify ha facilitado el acceso al repertorio, TikTok ha contribuido a que las canciones de Queen encuentren nuevos significados. Sus cambios de ritmo, sus introducciones reconocibles y sus estribillos ofrecen recursos perfectos para el lenguaje de los vídeos cortos de la plataforma.

Una banda sonora universal

La música de Queen ha conseguido instalarse en espacios que van mucho más allá de los circuitos habituales de la industria musical. El deporte es quizá el ejemplo más evidente. 'We Will Rock You' y 'We Are the Champions' se han convertido en himnos colectivos, asociados a la competición, la victoria y la celebración.

Y los videojuegos han abierto otra vía de acercamiento. Las canciones del grupo han aparecido en títulos musicales como 'Guitar Hero', 'Rock Band', 'Just Dance' y 'Beat Saber', donde los jugadores pueden interpretarlas, bailarlas o interactuar con ellas.

El cine y la televisión también han contribuido a mantener vivo ese repertorio. Sus canciones aparecen en escenas de películas, series y anuncios, y muchas veces el espectador las reconoce antes incluso de identificar su procedencia. Queen ha conseguido que su música forme parte del imaginario colectivo.

Un icono adelantado a su tiempo

Pero la vigencia de Queen sería imposible de explicar sin detenerse en la figura de Freddie, un artista total, alguien que rompía convenciones, que jugaba con la masculinidad, el exceso, el glamour y la teatralidad queer sin preocuparse por el qué dirán. Sus gestos, sus poses, sus movimientos, su manera de ocupar el escenario transmitían una libertad que hoy sigue resultando inspiradora, puede que incluso más que en su momento. Mercury alcanzó la fama en una época en la que no existían las redes sociales, pero hoy parece hecho para ellas. No es de extrañar que artistas como Harry Styles, Lady Gaga, Yungblud, The Killers o Maneskin le citen directamente como un referente escénico y estético. La reina sigue más viva que nunca.