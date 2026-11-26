Javier Sánchez Madrid, 26 NOV 2026 - 08:00h.

'Devocionario. Libro de horas' recorre oraciones, poemas y sabidurías del mundo para acompañar cada momento del día. "Está escrito para personas creyentes, no creyentes y también para quienes siguen buscando", explica Inma Grass

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Una coleccionista de oraciones: así se podría definir a Inma Grass, una profesional de la industria musical que, tras toda una vida dedicada a impulsar las voces de otros, ha decidido dar forma a Devocionario. Libro de horas (Luciérnaga), un libro que reúne textos espirituales de distintas culturas y tradiciones religiosas. "El disco de Rosalía me dio un chute de energía y me ayudó a escribir", explica la autora.

El volumen adopta la forma, si se quiere, de un pequeño ritual cotidiano para recuperar la calma, la contemplación y el diálogo entre creencias, estructurado según las distintas horas del día. Hablamos con la autora de un proyecto editorial atípico y edición cuidada, que conecta con una mirada hacia lo espiritual que parecía extinguida.

¿De dónde nace Devocionario?

De una búsqueda espiritual que me ha acompañado durante toda mi vida. Crecí en una familia con una tradición cristiana bastante fuerte por parte de mi abuela materna. De pequeña me llamaban muchísimo la atención los misterios religiosos... Tenía un cuadernito en el que anotaba las oraciones que más me gustaban, las que escuchaba decir a mi abuela, como la de San Miguel o la de San Antonio. Después, durante la adolescencia, como tantos jóvenes rebeldes, renegué de todo aquel dogma y de la obediencia religiosa. No quería que me dijeran cómo tenía que pensar ni lo que debía hacer. Más adelante volví a reencontrarme con mis orígenes, cuando me fui a vivir a Ibiza y descubrí el yoga y el Vedanta: una visión más amplia que me hizo reconectar con las enseñanzas de Yeshua, que es , en definitiva, la figura que en otros ámbitos se conoce como Jesús. Me encanta llamarlo por su nombre original en arameo, como lo llamaban en su época. A él nunca le llamaron Jesús: ese nombre llegó después de las traducciones al griego y al latín.

Así que siempre has sido una persona espiritual...

Sí, siempre he sido de las que se hacen preguntas: por qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida... Además, gracias a mi trabajo en la industria musical he podido viajar y conocer culturas muy diferentes. Esa afición por escribir oraciones la mantuve de adulta, también coleccionándolas. Fui reuniéndolas en cuadernos y después en carpetas en mi ordenador, donde también investigaba distintas tradiciones espirituales. Poco a poco, todo aquello fue tomando forma hasta convertirse en este libro, cuando encontré el tiempo y el espacio mental para escribirlo.

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¿Crees que hay una generación que con cierto interés por la espiritualidad?

Sí, aunque no tiene que ver necesariamente con la edad. Tengo muchos amigos que han vivido experiencias negativas en colegios religiosos y a los que todo lo que suene a religión les produce un rechazo enorme. Precisamente, lo que intento con este libro es abrir ese abanico espiritual y no centrarme únicamente en la tradición cristiana. Mi propósito es tender puentes, crear un diálogo interreligioso y mostrar que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan.

Está escrito para personas creyentes, no creyentes y también para quienes siguen buscando, para quienes sienten ese anhelo de espiritualidad, de conexión y de trascendencia. He comprobado que hay gente muy joven que también tiene esa inquietud, aunque rechace las religiones, los dogmas y las doctrinas. Creo que esta visión más libre y abierta puede conectar con personas muy diferentes.

¿Puede influir en ese interés el momento histórico que vivimos, tan acelerado y lleno de estímulos, que parece empujarnos a buscar algo más esencial?

Exactamente. Estamos viviendo un momento histórico muy difícil y complicado, y eso lleva a muchas personas a buscar espacios de paz, sosiego y contemplación. Es precisamente lo que ofrece Devocionario. Es un libro en el que las oraciones van acompañadas de una investigación sobre su origen y su significado para poder comprenderlas mejor.

Creo que la violencia y la intolerancia que vivimos nos hacen buscar aquello que nos convierte en seres humanos: los valores humanos que encontramos en todas estas oraciones, como la bondad, el amor incondicional y la búsqueda de la paz.

El libro tiene una estructura muy particular, inspirada en los antiguos libros de horas medievales. ¿Cómo planteaste esa organización?

Devocionario es un libro de horas. Está dividido en cinco bloques: amanecer, mañana, mediodía, atardecer y noche. La idea es ofrecer diferentes momentos de pausa y permitir que cada persona cree su propio ritual de cinco minutos al día. Puedes elegir un momento concreto, buscar una oración que te guste o abrir el libro al azar y descubrir qué te dice. Puedes encender una vela, respirar, leer la oración y quedarte después un ratito en silencio. Es ahí cuando la mente se ordena y encuentras ese momento de paz que todos necesitamos.

En el libro aparece mucho el agradecimiento. ¿Es una palabra con la que quizá resulta más fácil identificarse que con rezar?

Creo que son cosas muy parecidas, porque también rezamos para agradecer, para pedir o para acompañar. Tiene mucho que ver con el agradecimiento. La oración no pertenece a ninguna religión: está en el origen del ser humano y del alma humana. La oración no tiene pasaporte ni pertenece a una fe concreta. Hay oraciones dirigidas a la naturaleza sagrada, que hablan del sol, de los ríos o de las montañas, y que no están conectadas necesariamente con un ser todopoderoso, sino con algo mucho más cercano a nosotros.

Teniendo en cuenta tu trayectoria en la industria musical, ¿te planteaste incluir también canciones relacionadas con la espiritualidad y el agradecimiento?

¡Es una idea buenísima! Me la apunto para otra versión del devocionario. Muchas oraciones se musicalizan y pueden cantarse, pero en este caso no he incluido canciones espirituales. Me gusta mucho la propuesta.

El año pasado, con la publicación de Lux, Rosalía abrió también una conversación sobre la espiritualidad. ¿Te sentiste identificada con ese planteamiento?

Me alegra mucho que menciones a Rosalía, porque cuando salió su disco yo estaba completamente bloqueada con el libro. Había llegado a un punto en el que no sabía cómo continuar, tenía un bloqueo creativo, y aquel disco fue para mí un chute de energía que me ayudó a seguir adelante.

Además, leí una entrevista que concedió cuando publicó el álbum, y hablaba de cómo encontraba en distintas tradiciones espirituales —el judaísmo, el islam y las tradiciones indígenas— ideas con las que conectaba. Pensé: ¡si está hablando de lo mismo que yo estoy escribiendo en Devocionario! Me ayudó mucho su música y conecté con su mensaje y con esa apertura a las diferentes espiritualidades del mundo.

Hay una parte muy emotiva del libro relacionada con tu madre, que tiene demencia. Cuentas que fue tu primera lectora y que, cuando le enseñabas los textos, te decía: "Qué bonito".

Sí, es un pasaje que cuento al final del libro, en los agradecimientos. He escrito Devocionario en muchísimos lugares, pero, cuando llegaba el buen tiempo, mi madre y yo nos sentábamos en el porche de casa. Yo le daba un manuscrito y ella se ponía a leerlo con interés, aunque ni siquiera sabía que lo estaba escribiendo yo: se le olvidaba completamente. De repente me interrumpía y me decía: "Mira, mira, nena, ¡qué bonito!". Entonces me leía una oración o un pequeño texto.

¿Es el amor el gran nexo de unión entre todas esas tradiciones?

Sí, el amor, pero también la compasión, la bondad, el respeto y la integridad. Son valores que comparten la mayoría de las tradiciones espirituales. Eso no significa que todas sean iguales, porque no lo son. Cada una tiene sus símbolos y sus propios conceptos. No pretendo equipararlas, sino crear ese diálogo interreligioso del que hablábamos y poner el foco en la unidad.

En un momento de tanta polarización, en el que parece que cada uno tiene que permanecer dentro de su propia tribu, ¿el libro es también una invitación a salir de esa forma de pensar?

Exactamente. Se trata de salir de esa manera de pensar y tratar de comprender y respetar lo que piensa el otro. Creo que es un ejercicio que necesitamos hacer ahora más que nunca: aprender a respetar las ideas diferentes de otras personas. No sabemos cómo han llegado a ellas ni cuál es su historia. El respeto a las distintas formas de pensar es también algo que promueve el libro.

¿Qué te gustaría que encontrara el lector en Devocionario?

Me gustaría que el libro conectara con la gente, que la ayudara a sentirse en paz, a encontrar tranquilidad y a crear un pequeño ritual cotidiano. Es un libro de acompañamiento, más que un libro para leer de principio a fin. Puedes llevarlo en el bolso, meterlo en la maleta cuando viajas y recurrir a él cuando necesites parar. Vivimos con tanta prisa que creo que nos hace falta un momento de pausa y contemplación. El libro propone precisamente eso.