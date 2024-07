El discurso de una abuela a su nieta durante su boda LGTBI que se ha hecho viral

Cuando Isabella Quiros comenzó una relación le decían: “Tu abuela jamás va a aceptar tu relación con una mujer”. Ahora, el discurso de su abuela en su boda se ha hecho viral, demostrando que no hay límites para amar.

“Isabella es la nieta más cariñosa que tengo. Siempre que me ve me dice cosas bonitas. Por eso, hoy quiero decirle cosas bonitas a ella, por si no se las digo todo el tiempo”, comienza diciendo ante todos los asistentes emocionados y enternecidos.