Los objetos que más pierden los españoles en sus vacaciones

Es frecuente que el cuerpo y, de paso, la cabeza, se abandonen a los placeres más inmediatos. Vamos, que se vayan con la música a otra parte, y eso se refleja en ciertas cifras que no suelen ocupar portadas en los medios digitales. Según un estudio de Jetcost, 7 de cada 10 españoles pierde algún objeto durante sus vacaciones , ya sea en la playa, en el apartamento o en cualquier otro destino donde tendemos a relajar en exceso la atención .

Según el estudio realizado por el buscador de vueltos y hoteles, durante las vacaciones tenemos tendencia a olvidarnos fácilmente de ciertas prendas de ropa : chaquetas, bañadores , ropa interior, gorras y hasta zapatos. Puede pasarnos mientras hacemos la maleta, una situación donde es bastante habitual no reparar en alguna prenda que hemos dejado en un lugar poco habitual, pero también en contextos donde es más fácil ‘estar a otras cosas’ (véase: la playa). Las cifras indican que la mayoría de los objetos olvidados durante las vacaciones no los recuperamos .

Lectores de libros electrónicos, auriculares (que es fácil no ver), móviles, tabletas, hasta videoconsolas portátiles forman parte de ese segundo grupo de objetos que más perdemos en los meses de verano (62%), cuando la memoria y el cuerpo han alcanzado el estado de relajación óptimo y somos más propensos a mirar en nuestro interior y no tanto en el exterior, donde dejamos olvidados gadgets que no son precisamente baratos cuando llega la hora de pasar por caja. Ahí es cuando nuestro bolsillo se lamenta.