Una de las cosas que más llama la atención es que los caballos salvajes no usan herraduras y eso no parece impedirles correr libres entre los árboles o en las llanuras, sin embargo, aquellos que conviven con el hombre, son herrados, algo que se hace con una finalidad muy concreta, aunque no siempre ha sido así y no todos los caballos necesitan llevarlas siempre y cuando se mantengan los cascos en condiciones óptimas.