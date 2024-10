Lo curioso de esta imagen es que no corresponde con un momento espontáneo, fue una escenificación. El autor pidió a los once trabajadores que posasen para su reportaje fotográfico. La fotografía tiene truco, y es que, aunque sí que fue una fotografía arriesgada ya que no había la preocupación actual por la seguridad laboral de los trabajadores, no fue tan peligrosa como se podía creer ya que unos metros más abajo había un piso completamente terminado.