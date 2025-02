Podríamos pensar que es una mera cuestión de coquetería , al fin y al cabo, a nadie le gusta salir a la calle con un aspecto descuidado, porque no hemos visto que tenemos el pelo mal colocado, la chaqueta mal puesta o una mancha que no nos hemos quitado en la cara. Todo esto se soluciona en el breve trayecto en ascensor, durante el que podemos mirarnos al espejo y poner solución a estos pequeños problemas.

Parece que esta es una opción sensata a la hora de explicar por qué los ascensores tienen espejos, pero lo cierto es que no es el motivo real, al fin y al cabo, rara es la casa que no cuenta con un espejo en el que poder hacer esto mismo antes de salir. No es una cuestión estética y tampoco forma parte de una moda, la seguridad tiene mucho que ver en este pequeño detalle que, en realidad, no es tan pequeño.