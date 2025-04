"Oye mi gente, lo de que justo voy a tirar la basura en ascensor y se vaya la luz, ¿qué es? O sea, esto no se abre, ¿eh? Y aquí estoy con mi basura, ¡let's go!", comenta el tiktoker en el primero de los vídeos que ya acumula más de 4 millones de reproducciones en la red social.

"O sea, para una vez que voy a tirar la basura en ascensor, porque siempre me bajo andando, ¡y se va la luz!", dice perplejo, comentando que “pensaba que sería lo típico de que se va cinco minutos y en un rato vuelve, pero me han dicho amigos de Madrid que ahí también se ha ido".

"Así que bueno, me voy a quedar aquí un día seguramente. Así que nada, no sé, voy a hacer un videoblog aquí dentro, es que no sé qué hacer, gente", anticipa.