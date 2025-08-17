Una pareja ha protagonizado una espectacular pedida de matrimonio en Guatemala al tener un volcán en erupción de fondo

Desde turistas espontáneos, hasta caídas al agua: las pedidas de matrimonio fallidas que arrasan en la Red

Compartir







Hay momentos únicos difíciles de olvidar. Uno de ellos, suele ser las pedidas de mano. Muchos pretendientes y pretendientas intentan organizar y preparar la pedida de matrimonio para sorprender a su pareja y convertirlo en inolvidable. Hay veces que sale bien y otras los imprevistos complican la declaración de amor.

Por mucho que se prepare la pedida, siempre puede ocurrir un contratiempo de última hora que cambie por completo los planes. Precisamente, esto fue lo que le pasó a una pareja en Guatemala.

El volcán en erupción de fondo, 'un ingrediente perfecto' para la pedida de matrimonio

Sin embargo, en esta ocasión el contratiempo ayudó a que la declaración de amor se convirtiese en toda una pedida de matrimonio de película. Una pareja en Guatemala eligió el lugar más idílico para un momento muy especial.

Pero lo que no podían imaginar los afortunados es la reacción del mismísimo volcán. Justo cuando el pretendiente se dispone a pedir matrimonio a su pareja, el volcán entra en erupción y crea un ambiente perfecto que fue captado por el teléfono móvil que les grababa.

Las pedidas de matrimonio que arrasan en la Red

Las pedidas de matrimonio no siempre salen bien y otro caso es el de un hombre que fue plantado justo cuando se arrodillaba en París ante decenas de turistas que se quedaron observando la escena completamente atónitos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otra de las pedidas que se han hecho virales fue la protagonizada por una pareja en Roma. El novio recibió un rotundo "no" por parte de su pareja. Afortunadamente, él decidió tomárselo con humor y publicar el vídeo bromeando sobre el plazo de devolución de la tienda en la que había comprado el anillo con el que le pidió matrimonio a la que hasta entonces era su novia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pedidas en hamburgueserías, pedidas en barcos en los que los novios acaban cayendo al mar y pedidas en las que el anillo acaba en los lugares más insospechados. Un sinfín de contenidos que suelen arrasar en las redes sociales.