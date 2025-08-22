El icónico disfraz que vistió Tobey Maguire en Spider-Man 2 saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre

La puja inicial arranca en 50.000 dólares, aunque se estima que podría superar ampliamente los 200.000

Compartir







El traje original que llevó Toby Maguire en Spider-Man 2 saldrá a subasta el próximo 4 de septiembre, más de dos décadas después de que la película se convirtiera en un clásico del cine internacional. La puja parte de 50.000 dólares pero se estima que la cifra aumente incluso hasta los 200.000 dólares. Esta cifra no solo refleja el valor económico, sino que representa el valor que tiene para los fans del superhéroe.

“Creado por Frontline Design bajo la supervisión del diseñador de vestuario ganador de un Oscar James Acheson, esta versión del traje de Spider-Man refleja las mejoras introducidas para Spider-Man 2, incluyendo un tejido azul más oscuro, una silueta muscular más estilizada, lentes oculares ligeramente reducidas y un emblema en el pecho más grande. El traje consiste en un mono de spandex elástico de una sola pieza en rojo y azul oscuro con botas integradas. El forro interior tiene un refuerzo y lleva la marca «3.S», una anotación de vestuario que lo vincula al uso en la producción de Spider-Man 3. Las cremalleras están discretamente situadas a los lados y en la parte inferior de la espalda para facilitar la entrada", detalla la compañía.

Una pieza con precio y con historia

El precio de salida se ha fijado en 50.000 dólares, aunque la estimación apunta a que podría alcanzar entre 100.000 y 200.000 dólares. Y no se descarta que la cifra aumente aún más cuando se abra la puja el próximo 4 de septiembre, dado que se trata de una de las piezas más icónicas del cine de superhéroes, al nivel de trajes legendarios como los de Batman, Superman, Iron Man o Capitán América.

Un traje de lo más simbólico

El de Spider-Man 2 es un atuendo con un valor especial: en esa misma película Peter Parker llega a desprenderse de él y arrojarlo a un cubo de basura, en una secuencia inspirada en los cómics que refleja las dudas del personaje sobre su papel como héroe. La trama muestra cómo sus poderes empiezan a debilitarse y pierde confianza hasta que la amenaza del Dr. Octopus lo obliga a volver a enfundarse el traje y luchar por salvar Nueva York, con escenas que se han convertido en parte de la memoria colectiva del cine.

Un regreso en la tercera entrega

El traje volvió a jugar un papel central en Spider-Man 3, cuando Parker se enfrenta al simbionte alienígena que le otorga un uniforme negro y nuevos poderes. Aunque al principio parece una mejora, pronto descubre que la criatura alimenta su ira y trata de controlarlo, por lo que decide librarse de ella y recuperar su clásico traje rojo y azul, aunque eso suponga ser más vulnerable frente a villanos como el Hombre de Arena o Venom.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Mientras Tom Holland rueda ya una nueva película, los seguidores tendrán la oportunidad de pujar por una pieza que, aunque tenga precio en una subasta, guarda un valor emocional incalculable para millones de fans.