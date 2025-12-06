La Casa Real ha compartido un mensaje acompañado de una imagen de una carta magna en la que se pueden ver los artículos 1 y 2

El 47 aniversario de la Constitución y sus celebraciones, en directo

Compartir







El rey Felipe VI ha recordado en el 47 aniversario de la Constitución, que se conmemora este sábado, los dos primeros artículos de la carta magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.

A través de la red social de Elon Musk, 'X', la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la Carta Magna que señala los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma.

La Casa Real recuerda el Día de la Consitución

En ese sentido, el artículo 1 subraya que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Además, sostiene que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y "la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria".

Por su parte, el artículo 2 recoge que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".