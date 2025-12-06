El 47 aniversario de la Constitución: Felipe VI reivindica su importancia y recuerda sus primeros artículos
Múltiples actos institucionales conmemoran la carga magna de 1978 en el 'Día de la Constitución'
La Cortes Generales celebrarán hoy, sábado 6 de diciembre, el 'Día de la Constitución' y el cuadragésimo séptimo aniversario de la carta magna de 1978. Para la cita, como es tradición, se esperan múltiples actos institucionales, si bien, marcando la crispación y división política, más de la mitad de los grupos parlamentarios estarán ausentes en estos actos, a los que no acudirán independentistas, nacionalistas y Podemos, además de Vox, que ha recordado, a través de su portavoz, Pepa Millán, su decisión de no asistir a ningún acto oficial en el que "no puedan coger un micrófono y denunciar la acción criminal y corrupta del Ejecutivo".
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que "cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente".
Desde la oposición, por otro lado, Alberto Núñez Feijóo también ha ensalzado la carta magna, subrayando que "defenderla es también conocerla", y anunciando que propondrán "una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías".
De igual modo, también el rey Felipe VI ha recordado en el 47 aniversario de la Constitución los dos primeros artículos de la carta magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.
A través de la red social X, la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la carta magna que señala los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma. En ese sentido, recuerda que el artículo 2 recoge que la Constitución se fundamenta en la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han pronunciado desde primera hora de este sábado 6 de diciembre para desear a todos los españoles un "feliz Día de la Constitución". Lo han hecho inicialmente a través de sus redes sociales, justo antes de los actos previstos para el que es el 47 aniversario de la carta magna, emplazado en un escenario que, por otro lado, está marcado por la crispación política y la división en los actos, con más de la mitad de los grupos parlamentarios dando plantón a las celebraciones institucionales.
Este sábado 6 de diciembre las Cortes Generales celebran el que es el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978. La cita, marcada por la crispación política, la polarización y las acusaciones cruzadas, llega además en un momento de crisis en Ferraz tras sumarse el estallido del caso Francisco Salazar a los múltiples frentes judiciales que mantiene abiertos el Partido Socialista, con el caso Koldo también en primera línea.
Isabel Díaz Ayuso ha comparecido ante los medios de comunicación en Día de la Constitución reivindicando la carta magna y sus orígenes. Al respecto, ha cargado contra el Gobierno y contra quienes quieren romperla y "trocear" España.
"Los socios de Sánchez, empezando por Bildu, necesitan que nos rompamos y este día se desluzca", ha denunciado.
Alberto Núñez Feijóo llega a los actos de celebración
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ya ha llegado a la entrada del Congreso para los actos del Día de la Constitución. Al bajar de su vehículo, se ha fundido con algunos de los ciudadanos presentes, saludándolos.
El Parlamento celebra el Día de la Constitución y el aniversario de la carta magna de 1978
La Cortes Generales celebran ya el 47 aniversario de la Constitución de 1978. Las autoridades han realizado ya el izado de bandera en la Carrera de San Jerónimo.