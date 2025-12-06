Múltiples actos institucionales conmemoran la carga magna de 1978 en el 'Día de la Constitución'

Las celebraciones por el 47 aniversario de la Constitución, entre la crispación política y el plantón de más de la mitad de los grupos parlamentarios

La Cortes Generales celebrarán hoy, sábado 6 de diciembre, el 'Día de la Constitución' y el cuadragésimo séptimo aniversario de la carta magna de 1978. Para la cita, como es tradición, se esperan múltiples actos institucionales, si bien, marcando la crispación y división política, más de la mitad de los grupos parlamentarios estarán ausentes en estos actos, a los que no acudirán independentistas, nacionalistas y Podemos, además de Vox, que ha recordado, a través de su portavoz, Pepa Millán, su decisión de no asistir a ningún acto oficial en el que "no puedan coger un micrófono y denunciar la acción criminal y corrupta del Ejecutivo".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que "cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente".

Desde la oposición, por otro lado, Alberto Núñez Feijóo también ha ensalzado la carta magna, subrayando que "defenderla es también conocerla", y anunciando que propondrán "una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías".

De igual modo, también el rey Felipe VI ha recordado en el 47 aniversario de la Constitución los dos primeros artículos de la carta magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria.

A través de la red social X, la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la carta magna que señala los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma. En ese sentido, recuerda que el artículo 2 recoge que la Constitución se fundamenta en la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".