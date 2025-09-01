Alberto Rosa 01 SEP 2025 - 18:18h.

El hombre agarró la gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak había entregado a un niño en la grada al terminar el partido

Piotr Szczerek, el hombre que protagonizó un lamentable gesto en las gradas del US Open ha publicado una polémica disculpa en sus redes sociales por el comportamiento que tuvo al final de un partido.

El hombre, un conocido millonario y director general de una importante compañía polaca, le quitó a un niño la gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak había entregado al pequeño al terminar el último ‘Grand Slam’ de la temporada.

El pequeño, llamado Brock, reclamó al hombre que le devolviera la gorra, pero este hizo caso omiso y lo guardó en el bolso de la mujer que le acompañaba. Las redes se llenaron rápidamente de comentarios críticos hacia el millonario.

El desagradable episodio tuvo un final feliz

“Rata”, “ladrón” o “bolsa de excremento andante” son algunos de los calificativos que recibió el hombre tras ese gesto, que no tardó en hacerse viral. Una vez que el tenista Majchrzak tuvo conocimiento de lo sucedido, no dudó en hacer un llamamiento para localizar al pequeño, y hubo suerte.

Poco después, Kamil publicaba una fotografía en compañía del pequeño, sonriente y con una gorra nueva, entre otros objetos con los que le obsequió. "Hola mundo, ¡junto a Brock te deseamos un gran día!", dijo Majchrzak en el mensaje de su perfil en Instagram.

El hombre que le quitó la gorra publicó una extensa disculpa desde el perfil de Instagram de la empresa que dirige, Drogbruk. Szczerek afirmó que cometió "un gran error" y reveló que, tras lo ocurrido le devolvió el sombrero a Brock.

“Debido a la situación que ocurrió durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, me gustaría disculparme claramente con el niño herido, su familia, así como con todos los fans y el jugador en persona”, comienza escribiendo.

“He cometido un gran error. En las emociones, en la multitud regocijándose después de la victoria, estaba convencido de que el jugador de tenis inclina su sombrero en mi dirección”, continúa.

“Hoy sé que hice algo que parecía como si le hubiera quitado deliberadamente un recuerdo a un niño. No era mi intención, pero eso no quita que lastimé al niño y decepcioné a la afición”, añade.

“Entiendo que a algunas personas no les guste esto, pero por favor, no hagamos un escándalo global de un sombrero"

El hombre desactivó los comentarios de la publicación “por preocupación por mi familia”. Además de esas disculpas, Szczerek publicó otro texto en su perfil personal.

“Un incidente reciente en un partido de tenis ha causado una confusión desproporcionada en Internet. Por supuesto, que es un sombrero famoso. Sí, lo tomé. Sí, lo hice rápido, pero como siempre dije, en la vida es el primero que llega, el primero que se sirve”, dice.

“Entiendo que a algunas personas no les guste esto, pero por favor, no hagamos un escándalo global de un sombrero. Respecto al odio en Internet, me gustaría recordarles que insultar a una figura pública está sujeto a responsabilidad legal. Todos los comentarios ofensivos, calumnias e insinuaciones serán analizados en términos de la posibilidad de llevar el caso ante los tribunales”, concluye. Muchos usuarios han vuelto a criticar al empresario. “Esta publicación es aún más vergonzosa que arrebatar el sombrero”, escribe una mujer.