Un joven de Huelva y su madre cumplen su sueño de viajar a Puerto Rico y conocer a Bad Bunny tras un video viral en TikTok que alcanzó los 9 millones de visualizaciones y llegó al equipo del artista

La historia comenzó con la cancelación de un viaje por la enfermedad de la madre, pero la magia de las redes sociales hizo posible que ambos disfrutaran de un concierto inolvidable junto al cantante puertorriqueño

HuelvaEs un auténtico fenómeno musical. El artista puertorriqueño Bad Bunny, ha demostrado que mueve pasiones por todo el mundo, y que es capaz de conectar con millones de seguidores en cuestión de segundos. Un ser que parece inaccesible para los terrestres, pero a veces las redes sociales hacen posible lo que parecía imposible.

Jesús Rivas, un joven de Huelva, lo acaba de vivir y comprobar en primera persona. Lo que comenzó como un video más de su cuenta de TikTok, en la que tiene más de 90.000 seguidores, ha terminado por convertirse en un viaje inolvidable para él y su madre, y en un encuentro soñado con el artista puertorriqueño.

Una historia que demuestra que el amor de un hijo por su madre está por encima de cualquier otra cosa, que la madre es capaz de hacer lo que fuera por el hijo y que la magia de las redes sociales, a veces, existe y funciona.

Un viaje truncado por la enfermedad

Todo empezó en enero, cuando Jesús compró una entrada vip para ver actuar a Bad Bunny en Puerto Rico. La fecha del concierto era el 2 de agosto y él planeaba un viaje de nueve días, en solitario, que incluía vuelo y alojamiento, con una inversión total cercana a los 1.500 euros. Sin embargo, un mes antes, su madre enfermó gravemente y tuvo que someterse a una operación complicada justo el día de su viaje. “Decidí quedarme con ella”, recuerda Jesús.

Todo el sueño desvanecido por la peor de las noticias. Pero estaba a punto de comenzar el verdadero viaje. La madre del protagonista de esta historia, horas antes de entrar en quirófano, pidió a su hijo grabar unas palabras para que lo subiera en sus redes sociales (esas que tan bien se le daban al niño). "Hola Benito, mi hijo tenía el sueño de ir a verte, pero estoy enferma y se queda conmigo", dice mirando a cámara convencida de que el artista podría escucharla.

"Ha gastado mucho dinero y creo que sería conveniente que tenga la oportunidad de ir a verte en otro momento, y yo ir con él", relata con una serenidad que pocos dirían que le faltaban horas para ingresar en el hospital. Pero es que lo que no consiga una madre, es porque realmente no existe.

Un video viral con una importante respuesta

Mientras que ella era intervenida, Jesús subió el video a TikTok, donde pronto alcanzó los 9 millones de visitas. Impresionado por el apoyo recibido, decidió entonces grabar un segundo video en el que anunciaba que regalaría su entrada a alguien de Puerto Rico como gesto de agradecimiento.

Ese segundo mensaje tuvo un vuelo directo al destino más acertado. El video llegó al productor musical del artista, que enseguida se puso en contacto con Jesús para invitarle a él y a su madre a otro viaje a Puerto Rico y a un nuevo concierto.

Sueño cumplido

Todo salió bien en quirófano, que era lo principal y el único motor para que toda esta aventura siguiera adelante. Hace unos días, el pasado 11 de septiembre, el sueño se hizo realidad y ambos pudieron viajar a Puerto Rico, conocer al artista y disfrutar de un concierto que jamás olvidarán: “ha sido un sueño, hemos podido conocerlo y realizar un viaje inolvidable, gracias a esta historia surrealista”, dice Jesús todavía incrédulo.

El equipo del cantante recibió a estos onubenses en el aeropuerto de destino cargados de regalos y pendientes de cuidar cada detalle de la estancia de sus invitados. Jesús y su madre pudieron acceder a los entresijos del concierto del artista y verlo de cerca. Pudo recordarle su historia, de la que se nota que tenía conocimiento, y pudo vivir con su madre la experiencia más especial que recuerdan.