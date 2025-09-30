Celia Molina 30 SEP 2025 - 14:07h.

En la grabación, compartida por millones de usuarios, dos mujeres gallegas arreglan sus problemas en la calle y a la antigua usanza

Los usuarios de las redes sociales han pedido por favor conocer la historia completa y, por supuesto, la razón de su disputa viral

En el siglo XXI, las redes sociales se han convertido en el soporte perfecto para debatir los grandes problemas del mundo. Actores, políticos, cantantes o artistas exponen sus opiniones a través de sus cuentas y denuncian situaciones injustas o discriminatorias, a la vista de sus miles (o millones) de seguidores. Sin embargo, estas dos señoras de Ourense han decidido resolver sus conflictos a la antigua usanza: bajando a la calle con sus mejores armas para poner fin a sus disputas, cara a cara.

Las dos fueron grabadas desde un balcón cercano y el vídeo en el que arreglan sus asuntos se ha hecho inmediatamente viral. En la grabación, se puede ver como una de ellas, la que va enteramente vestida de negro, se acerca a su archienemiga gallega levantando una escoba, mientras la otra, vestida con una sudadera rosa y unos vaqueros, se defiende no a capa y espada, sino con lo que parece un spray insecticida y un paraguas cerrado que le cuelga (de reserva) en el otro brazo.

"Necesitamos saber el chisme completo"

Cuando la portadora de la escoba se dispone a propinar un golpe a su contraria, ésta comienza a presionar el spray y consigue librarse de ella. Aún así, la señora de negro vuelve a intentar darle un escobazo a la otra, recibiendo un nuevo chorro de spray. Por fin, desiste de continuar con su ataque y comienza a discutir verbalmente con su vecina local. Ella le contesta con un ademán y, para terminar, la escobera se da la vuelta y se limpia los ojos con una mano, pues han quedado afectados por el gas recibido.

El vídeo se ha compartido masivamente en las redes sociales aunque, de momento, no se conozca la intrahistoria ni los motivos que han llevado a estas dos mujeres, ya entradas en edad, a resolver sus problemas de esta manera (si es que han quedado resueltos). Por ello, los usuarios han implorado saber "el chisme completo", para poder entender mejor su reacción.

Mientras llega una explicación, el vídeo ha provocado cientos de comentarios, en tono de broma, como: "Al fin dos niños sin teléfonos móviles disfrutando de la plaza", "Me encanta saber que los adultos solucionan sus problemas charlando educadamente" o "Matamoscas 1- Escoba 0". Otros han pedido (por favor) una segunda parte al usuario que encontr�ó esta joya viral, así cómo saber quiénes son, la naturaleza de su relación y, por supuesto, la razón de la pelea que las ha convertido en las vecinas más conocidas de todo Ourense.