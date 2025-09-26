Rocío Amaro 26 SEP 2025 - 06:00h.

Una pareja de tatuadores de Jerez de la Frontera, Charo y Fran, ha visto anunciada su boda con una original valla publicitaria en la entrada de la ciudad

La creatividad y el cariño del estudio de tatuajes del municipio gaditano han convertido el anuncio de la boda de Charo y Fran en un espectáculo

Compartir







CádizEn una de las entrada a Jerez de la Frontera (Cádiz), la que da acceso directo a los centros comerciales más transitados de la ciudad, una gigantesca valla publicitaria ha captado la atención de conductores y peatones. Dos caricaturas pixeladas de aspecto fantástico acompañadas de un mensaje sencillo y directo: "Cosa.V y Xaro se casan". La sorpresa, original donde las haya, tiene detrás a un estudio de tatuajes muy conocido en la ciudad, Pol Tattoo Studio Jerez.

La historia comienza con Charo y Fran, la pareja protagonista. Ambos se conocieron hace diez años en un restaurante de comida rápida, pero pronto descubrieron que compartían una pasión aún mayor, el arte del tatuaje. Primero aprendió Fran y luego él se lo enseñó todo a Charo. Juntos construyeron una carrera dentro de Pol Tattoo Studio, un lugar de artistas reconocidos y respetados en Jerez. Ahora, después de una década juntos, se preparan para dar el más importante de sus pasos, casarse el próximo 25 de octubre.

PUEDE INTERESARTE El último acorde de Abel: muere en accidente de tráfico el guitarrista de una orquesta de Cádiz cuando regresaban de actuar

Lo que la pareja no esperaba es que su boda se anunciara de manera tan espectacular, "nosotros hemos preparado algo muy íntimo y pequeño". Nada que ver con lo que les está pasando. El cartel fue ideado por Samuel y Laura, propietarios del estudio, y ejecutado por Pedro Caballero, tatuador y experto en dibujos pixelados. Cada pocos meses, Pol Tattoo Studio renueva la valla publicitaria con ideas originales, siempre pensadas para llamar la atención de los viandantes. En esta ocasión, decidieron rendir homenaje a Charo y Fran con una obra divertida y emotiva, que mezcla la estética de los videojuegos clásicos con la fantasía.

PUEDE INTERESARTE Daniel, el nieto que movilizó a toda una ciudad para que su abuela recuperara el recuerdo de su gran amor

No sabían nada de lo que sus compañeros habían planeado

Charo recuerda con emoción y mucha ilusión cómo se enteraron. "No nos dijeron nada, fue una completa sorpresa. Un día Fran empezó a recibir llamadas, mensajes y audios de amigos y conocidos que le decían lo chula que era la foto, sin que entendiera nada de lo que le decían". Poco después le pasó lo mismo a ella. "Cuando nos dimos cuenta, estábamos protagonizando una valla publicitaria en la entrada de Jerez sin haberlo esperado. Fue emocionante y divertido al mismo tiempo”, relata la futura novia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La pareja pensaba celebrar una boda discreta y la idea de aparecer en un espacio público de manera tan llamativa les pilló por sorpresa. “Me veo como Lola Flores, diciendo ‘si me queréis irse’, pero nuestros compañeros fueron muy cuidadosos y no incluyeron más datos en la valla. Solo muestra nuestras caricaturas y que nos casamos”, cuenta Charo divertida. El lugar de la celebración también permanece en secreto, salvo que será en una finca emblemática de las que tantas hay en el municipio del fino y el caballo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La reacción de amigos, familiares y amigos ha sido inmediata. Mensajes de felicitación, comentarios de admiración por la creatividad de la valla y peticiones para tomarse fotos con las caricaturas han llenado los teléfonos de los novios desde que el cartel se colocó. Para Charo y Fran, la experiencia ha sido un regalo inesperado, una manera de sentir el cariño de sus compañeros y, al mismo tiempo, de rendir homenaje a su amor y a su trayectoria artística juntos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Un diseño original

El diseño de Pedro Caballero, con sus pixelados que recuerdan a personajes fantásticos de otra época, destaca por su originalidad y simbolismo. Quizás no lo haya hecho intencionadamente, pero puede que las caricaturas representen a Charo y Fran como héroes de su propia historia, listos para enfrentar juntos la nueva aventura que supone el matrimonio.

Samuel y Laura, los impulsores de la idea querían sorprender a los novios de la forma más creativa posible, y lo han conseguido. Ahora Charo y Fran esperan poder hacerse una foto bajo el cartel vestidos de novios, cerrando así un círculo perfecto entre la sorpresa, el anuncio y el gran día.